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Мэр Вашингтона подписал закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова

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  • 27.01.2018, 22:52
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Борис Немцов

Открытие площади Бориса Немцова в Вашингтоне состоится в конце февраля.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова, сообщает «Голос Америки».

Официальная церемония открытия площади имени российского оппозиционера в американской столице пройдет в годовщину его гибели.

Российский политик был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчики этого преступления до сих пор не названы.


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