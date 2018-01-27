Мэр Вашингтона подписал закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова

Мэр Вашингтона подписал закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Немцова8
- 27.01.2018, 22:52
- 1,282
Открытие площади Бориса Немцова в Вашингтоне состоится в конце февраля.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова, сообщает «Голос Америки».
Официальная церемония открытия площади имени российского оппозиционера в американской столице пройдет в годовщину его гибели.
Российский политик был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчики этого преступления до сих пор не названы.