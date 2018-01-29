Андрей Санников: Нужно возобновить экономические санкции против режима Лукашенко 5 29.01.2018, 8:33

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Андрей Санников

Блокировка «Хартии-97» имеет далеко идущие последствия.

Ограничение доступа к самому популярному независимому интернет-ресурсу в Беларуси – это важный индикатор состояния режима Лукашенко. Бездумный шаг властей будет иметь самые широкие последствия – международные и внутри страны.

Об этом в интервью Charter97.org заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

- Блокирование «Хартии-97» - это подленький удар по демократии и свободе слова. Но он вполне логичен для белорусского режима. Попытки блокировок и ограничения доступа к сайту были и раньше. Но в этот раз власти пошли на крайние меры. Видимо, плохи там дела.

Блокирование «Хартии-97» в Беларуси – абсолютно недопустимо, и все, кому дороги принципы демократии и соблюдения прав человека, должны заявлять об этом и требовать отмены этого решения. Как в Беларуси, так и за ее пределами.

- Какие последствия может иметь этот шаг белорусских властей?

- Безусловно, международные последствия такого безумного и бездумного шага должны наступить.

«Хартия-97» является уникальным ресурсом в Беларуси. Сайт сегодня, пожалуй, можно сравнить по влиянию с тем, чем было «Радио Свобода» в советские времена. Я благодарен «Хартии-97» за последовательность позиции. Сегодня это очень важно.

Мы видим, что не все независимые СМИ выдерживают давление со стороны тоталитарного режима Лукашенко и, пытаясь спасти себя, меняют свою позицию. Так вот: у «Хартии» этого нет и, надеюсь, не будет. Последовательное отстаивание принципов, которые 20 лет назад были заложены в декларации «Хартия-97», являются отличительной чертой этого ресурса.

Кроме того, Хартия стала влиятельным региональным медиа, которое читают не только в Беларуси, но и в России, Украине, странах Балтии, на Кавказе и в Средней Азии. Запрет Хартии в Беларуси — это попытка расчистить путь российской пропаганде в этом регионе.

Все это надо учитывать международным организациям и демократическим государствам, и реагировать не осторожными заявлениями, а конкретными мерами. Должна быть адекватная реакция – не только СМИ - мировые СМИ отреагировали сразу же - но и всех международных структур, поскольку это наступление не только на свободу слова. Это наступление на демократию, права человека и, в конечном итоге – на независимость Республики Беларусь.

- Какие конкретно шаги должны быть предприняты дипломатами и политиками западных стран в ответ на блокирование «Хартии-97»?

- Думаю, что западные дипломаты «заигрались» с Лукашенко и сейчас в очередной раз не хотят признавать поражение своей политики братания с диктатором. Обсуждения того, что происходит в Беларуси в связи с блокировкой «Хартии», будут происходить достаточно сложно.

Тем не менее, должны быть возобновлены все те меры давления на режим Лукашенко, которые были раньше, и прежде всего – санкции, если решение о блокировке не будет отменено в ближайшее время. Подчеркну: включая экономические санкции.

- Люди, связанные с ИТ-бизнесом и инвестициями в него, начинают говорить о том, что Беларусь может понести большие финансовые потери в связи с блокированием «Хартии-97». Вы согласны с этим тезисом?

- Безусловно. Ведь чем еще уникальна «Хартия-97»: она является индикатором планов режима. Если «Хартия» работает в Беларуси – значит есть какая-то возможность добиваться изменений, даже вступать в контакт через сайт Charter97.org, как через площадку, выражающую твердую, последовательную, демократическую позицию, в какие-то обсуждения необходимых перемен.

Когда вводятся такие подленькие меры, как сейчас – это индикатор того, что будут «закручиваться гайки», что режим готовит очередное наступление, прежде всего на благосостояние народа. В экономике — провал за провалом, а Дрозды пируют и аппетиты там растут.

То, что сказал Виктор Прокопеня – это трезвый голос близкого к власти бизнес-сообщества, который должен быть услышан. Если власть его услышит, то не все потеряно.

Но даже не в этом дело. Дело в том, что за такой оценкой бизнес-сообщества роли «Хартии-97» и независимых СМИ должны последовать какие-то конкретные шаги. Частному бизнесу в Беларуси пора понять, что надо вкладываться в будущее страны. Сегодня бизнесмены могут помочь «Хартии-97», помочь гражданскому обществу, оппозиции.

Не бойтесь этого делать. Это, по большому счету, обеспечит ваше будущее и вашу репутацию в будущем. Потому что сегодняшняя ситуация, незначительное «потепление» бизнес-климата, не продлится долго: вам все равно не дадут работать нормально. Если не посадят, то ограбят. Так что думайте о будущем.

- «Хартию-97», кроме бизнесменов, читают самые широкие населения Беларуси. Что может сделать простой читатель, чтобы приблизить разблокировку сайта?

- Читатели «Хартии» (а я вижу, что их очень много и запрет только увеличивает их количество) должны прежде всего позаботиться о распространении информации с сайта. Сегодня это намного проще сделать, хотя и прежние методы листовок и распечаток с логотипом «Хартии» тоже работают.

Всегда самым сильным оружием против несправедливости была солидарность. Эта солидарность сегодня «Хартии-97» необходима.

- Что бы вы хотели пожелать редакции «Хартии-97» в эти дни?

- Это очередное испытание, из которого, я уверен, «Хартия» выйдет с честью. Такие испытания всегда укрепляли сотрудников и коллектив «Хартии». Они открывали и новые перспективы.

Именно так и надо к этому относится: использовать репрессии режима для поиска новых возможностей и усиления влияния.

А пожелать хочу мужества, стойкости и эффективной работы.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.