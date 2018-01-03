Видеофакт: В Гомельской области еще один мост признали аварийным 8 3.01.2018, 19:49

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Сейчас в целях безопасности по нему ограничено движение грузового транспорта.

В Гомельской области еще один автомобильный мост признали аварийным. Мост через Сож возле деревни Бобовичи связывает объездную дорогу, ведущую в областной центр. Недавно на нем было прекращено движение грузовиков (их направили в объезд через город). Это решение объясняли возможным плохим состоянием некоторых конструкций.

Специалисты провели исследование, и выяснилось, что в одном из блоков моста стала непригодна арматура, информирует телеканал ОНТ.

Отмечается, что уже в ближайшее время Министерство транспорта определит вид и сроки ремонта.

Можно предположить, что проблемы с мостом проявились после происшествия в конце прошлого года в Житковичском районе. Там просел почти 900-метровый мост через Припять на трассе Житковичи — Давид-Городок — граница Украины. Движение было прекращено, рядом построили понтонный мост, а вместо него появится временный металлический мост.