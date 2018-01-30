Брестчанка безуспешно пытается вернуть у форекс-компании более $50 000 18 30.01.2018, 11:17

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В Беларуси уже десяток человек попали в ловушку «Trade12».

В конце июня 2017 года брестчанке Ольге (имя по просьбе героини изменено) позвонили на мобильный телефон, якобы из Германии от имени форекс-компании «Trade12». Предложили заработать без рисков. Обещали предоставить бесплатно опытного брокера, который поможет получить золотые горы. Ольга отказывалась, но звонки продолжали поступать. Сейчас девушка точно и не может сказать, с какого раза все же согласилась. А результат этого решения довольно печальный - зависшие в интернете более $50 тысяч, огромные долги и потерянное здоровье, пишет «Вечерний Брест».

Ольга в своей беде не одна. В Беларуси уже десяток человек попали в ловушку «Trade12». Пострадавшие есть и в России, и в Украине. Шанс, что белорусам удастся вернуть хоть малую часть своих средств, - ничтожен.

За два дня заработала $130

- Как мошенники вышли на меня, я не знаю. Помню, спрашивала, откуда у них мой номер телефона, но они ничего на это не ответили. В тот момент я не придала этому значения, - рассказывает Ольга.

Девушка никогда не сталкивалась с форекс-торговлей, поэтому и о компании этой ничего не слышала. Прежде, чем соглашаться на участие, «погуглила». И, как говорит собеседница, на тот момент в интернете нашла только положительные отзывы. Не может быть, скажете вы. Но такая же ситуация была и с другими пострадавшими от деятельности «Тrade12». Сейчас они объединились в группу в вайбере и совместными усилиями пытаются вернуть свои деньги - кто-то $10 000, кто-то, как Ольга, несколько десятков. В процессе общения и выяснилось, что схема у всех была одинаковая. Своих жертв «на крючок» компания «Тrade12» брала двумя выгодными предложениями: стартовый капитал всего $100 и каждому новому участнику бесплатно предоставляли опытного брокера.

- Мой брокер Сергей Васильев позвонил из Канады. Сказал установить на компьютер программы - платформу «Тrade12» и тимвивер. После этого мне надо было пополнить баланс на $100, - рассказывает Ольга.

Средства девушка пополняла на счет своего личного кабинета, и эти деньги потом все время «висели» у нее в виртуальной ячейке. За неделю под управлением брокера Ольга заработала $20 в дополнение к вложенной сотне. Деньги сразу вывела на свою карту.

- После этого брокер предложил официально зарегистрироваться - пройти верификацию и работать дальше. Сказал мне пополнить счет. «Вы же понимаете, больше депозит - больше прибыль», - звучало из трубки. Я пополнила еще на $900, а компания дала бонус в виде кредита на $500, - рассказывает пострадавшая.

Дальше все шло как по маслу. За два дня Ольге удалось заработать $130, которые она снова вывела на карточку.

«Пополните счет до $100 тысяч или все потеряете»

Брокер регулярно звонил Ольге и говорил о необходимости пополнять счет для участия в следующих лотах. «Ольга, квартальные отчеты! Нельзя упустить шанс! Но надо пополнить счет на $3800. Прибыль будет 20 % - и сразу их выведете». Заработала, правда меньше обещанного - $700. «Это же рынок», - комментировал ситуацию брокер. После в очередной раз требовалось пополнение депозита, что Ольга и сделала - положила еще $5000. Заработала $950. Снова звонок брокера: «Ольга, выходит 8 Айфон. Акции компании Apple взлетят. Это шанс, упустить нельзя, надо еще $5000». Акции взлетели, но позволили заработать только $1000, которую Ольга снова вывела на карту. Дальше ставки стремительно росли.

- Позвонил брокер и сказал, что будем торговать по банковскому сектору (CITI, JPM). Говорил, что может забронировать для меня акции, так как на них большой ажиотаж. Но надо положить на депозит еще $19 тыс. Я ответила, что таких денег у меня нет. Но на следующий день брокер сообщил, что акции на мое имя уже забронированы. Я ему повторила, что денег у меня нет и заплатить я не смогу. В ответ: мол, мы друг друга не поняли. Но счет пополнять надо по-любому, надо подписывать контракт и прорабатывать его, иначе банк спишет комиссию со счета и на нем ничего не останется, - рассказывает Ольга.

А на тот момент на счете девушки уже была крупная сумма. Чтобы пополнить баланс, Ольга стала брать в долг у знакомых и все же внесла необходимую сумму на свой депозит. Начали работать с брокером по контракту, рассчитанному на месяц. В документе было указанно количество лотов, которые необходимо проработать по истечении 30 дней. По условиям контракта деньги можно вывести один раз в месяц в определенном объеме - 1-3 % от суммы. На календаре девушка отмечала каждый день до завершения контракта. И вот когда оставалась неделя, позвонил брокер: «Ольга, что вы наделали?! Вы все деньги бросили в рынок! Все, беда!». Брокер поставил замок на счет (заморозил его), якобы для того, чтобы Ольга не потеряла оставшиеся средства (уже более $20 тыс. «слетело»). И сказал девушке, что нужно снова пополнять депозит для участия в лотах и для снятия замка. В общей сложности Ольге надо было пополнить баланс чуть ли не на $ 40 000. Девушка снова ушла в большие долги, но в итоге нашла эту сумму, чтобы не потерять уже имеющиеся десятки тысяч долларов.

- Брокер сообщил, что надо заключить новый контракт. По его условиям, я должна была довести свой торговый счет до суммы в $100 тысяч. Но таких денег у меня, естественно, не было. Я отказалась.

Вскоре поступил звонок из VIP-департамента компании «Trade12». Некий Александр Добрынин очень настойчиво и даже грубо говорил Ольге, что она все потеряет, если не выполнит условие и не пополнит счет до $100 тысяч. Девушка все равно отказывалась. «Была в тот момент на грани жизни и смерти, огромные долги и никаких сил», - воспоминает Ольга.

На данный момент действие контракта истекло. На счету Ольги числится сумма более $50 тысяч. Но получить эти деньги она не может. Несмотря на то, что контракт уже не действует, в месяц она может вывести не более 3 % от суммы. «Деньги есть, но дотронуться до них я не могу», - говорит пострадавшая.

Что же будет дальше?

Ответ на этот вопрос волнует Ольгу. Еще в декабре она обратилась с заявлением в милицию по факту мошенничества «Trade12», в надежде на то, что правоохранительные органы смогут привлечь компанию к ответственности и ей хоть частично вернут средства. Но на данный момент расследование по ее делу прекращено.

- Согласно действующему законодательству Республики Беларусь, деятельность по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (внебиржевой рынок форекс) осуществляется на основании указа президента Республики Беларусь № 231 от 2015 года. В правовом документе указано, что на территории страны действуют юридические лица, которые внесены в определенный реестр. Список размещен и на интернет-портале Национального банка. Компания-брокер «Trade12» не внесена в этот реестр, - сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин. - Передача денежных средств и деятельность на этом рынке осуществлялась гражданкой добровольно, без какого-либо принуждения. Соответственно, она действовала под свою ответственность, рискуя понести материальные убытки, и должна была понимать это. Действующим законодательством признаков состава преступления или административного правонарушения по заявлению не усматривается. Проверка по данному делу прекращена.

Свой личный кабинет на «Trade12» Ольга пока не закрывала. Ведь там зависла крупная денежная сумма. Вернуть средства через банк, который совершал международные переводы, не получается. Но в лотах девушка больше не участвует, как и не пополняет счет. В общей сложности из вложенных более $50 000 за все время участия в форексе Ольге удалось вывести $6000.

- Я уже обращалась в компанию «Trade12» с просьбой вернуть мне хоть половину средств. Но в ответ они меня успокаивали, что работают по закону и что я просто начиталась плохих отзывов в интернете. Мол, продолжайте участвовать в форексе и все будет хорошо, - говорит Ольга.

Девушка не намерена сдаваться и надеется вернуть средства. Ведь еще надо отдавать немалые долги. Но жаль, что уже ни за какие деньги не удастся вернуть здоровье.