Под Полоцком опрокинулась маршрутка с пятнадцатью пассажирами 6 31.01.2018, 11:13

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Есть пострадавшие.

Вчера вечером возле деревни Ропно в Полоцком районе в аварию попала маршрутка, в ней находись водитель и 15 пассажиров, семеро из которых — несовершеннолетние. Об этом onliner.by сообщили в ГАИ Витебской области.

ДТП случилось около 18:00. По предварительной информации, мужчина 1976 года рождения, управлявший микроавтобусом Mercedes, на закруглении дороги не справился с управлением. В результате машина опрокинулась.

Маршрутка выполняла рейс между Полоцком и Новополоцком.

— В салоне находились 15 пассажиров, семеро из них — несовершеннолетние, — рассказали в Госавтоинспекции. — По имеющимся данным, в результате аварии травмы получила девушка, ей оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ обеспечили безопасный проезд на данном участке дороги.