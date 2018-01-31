Биткоин снова стоит меньше $10 тысяч 6 31.01.2018, 11:57

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Фото: Getty Images

Криптовалюта второй раз за год «взяла» психологический барьер.

Курс биткоина опустился ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, на 8.30, 30 января, стоимость одного биткоина составляла 9894 доллара.

В середине января курс биткоина уже опускался ниже 10 тысяч долларов.

Напомним, 17 января курс биткоина за сутки упал на 25,1 процента — 10 913 долларов.

В ноябре прошлого года за последние пять дней биткоин подорожал на 21% — более чем на 2 тысячи долларов — до 9 тысяч долларов.