Пассажиров рейса Барселона-Минск четыре часа не выпускали в туалет 18 31.01.2018, 12:23

6,128

Архивное фото tut.by

Как объясняет это ЧП «Белавиа»?

Минчане Марина и Константин (имена изменены) возвращались в Минск из отпуска в Андорре - ездили кататься на лыжах, пишет kp.by.

- Мы проснулись в пять утра, чтобы проехать 200 километров до Барселоны и успеть на наш рейс в 10.55. Успели! - рассказывает Марина. - Дальше был контроль, проверка паспортов, сдача багажа - ничего, как говорится, не предвещало.

- А когда всех впустили в самолет, к нам вышла стюардесса и сказала примерно следующее: «Дорогие пассажиры! У нас есть серьезный вопрос, который предстоит решить, прежде чем мы вылетим», - продолжает Костя. - Мы напряглись: может, что-то не так с самолетом? Оказалось, все в порядке, но из-за какого-то косяка почти не осталось места в туалетных баках. И это значит, что пользоваться туалетом будет затруднительно во время полета. А это, если что, 3 часа 40 минут. Все посовещались и проголосовали - решили, что лучше раньше попасть домой, чем ждать исправления ситуации. Детей, которые были на борту, в туалет пустили (немного места там все-таки оставалось) - и все.

- У нас вопрос: как такое может произойти в 2018 году? Разве все эти процессы - заправка самолета и прочее - не автоматизированы? Почему не предупредили, когда была возможность? Особенно за такую немаленькую цену: мы заплатили за свои билеты больше 150 евро!

Журналисты направили эти вопросы в пресс-службу «Белавиа».

- Сотрудники хэндлинговой службы в аэропорту Барселоны не успели произвести перезаправку туалетов во время стоянки, - рассказали в компании. - Командир экипажа предложил пассажирам выбор - либо подождать, пока сотрудники аэропорта произведут полное обслуживание туалетов, что могло вызвать задержку вылета на неопределенное время, либо вылетать в Минск, учитывая, что свободное пространство туалетного бака составляло ¼. Это позволяло использовать туалет на протяжении половины полета без ограничений. Вторую половину полета туалет также можно было использовать, но только в случае острой необходимости. Пассажиры приняли решение лететь без задержки. Самолет совершил посадку в Минске в 16:29 (прилет по расписанию - 16:35). По прибытию в Национальный аэропорт «Минск» проблема была решена. Мы приносим свои извинения за доставленные пассажирам неудобства.