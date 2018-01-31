Протестующие в Румынии добились изменений в судебной реформе 31.01.2018, 15:10

Суд признал неконституционной часть судебной реформы.

Конституционный суд Румынии определил, что в поправках к закону о статусе судей и прокуроров существуют неконституционные положения, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Romania TV.

Законопроект, который рассматривали судьи КС, был принят в декабре 2017 года нижней палатой парламента Румынии. Суд признал неконституционными четыре статьи нового закона об изменениях и дополнениях в системе судоустройства.

Один из отклоненных пунктов исключает в будущем расследование антикоррупционных органов против чиновников администраций. Также пакет нововведений предусматривает расширение полномочий министерства юстиции по контролю за деятельностью прокуроров.

Другой пункт наделяет правительство полномочиями противодействовать прокурорам, которые допустили ошибки, в том числе в результате халатности. По мнению судей, необходимо пересмотреть и точнее сформулировать принятые в законопроекте сроки.

Остальные законопроекты пакета реформ в сфере юстиции Конституционный суд планирует рассмотреть 13 февраля этого года.

Напомним, в декабре этого года по Румынии прокатился ряд протестов против судебной реформы.