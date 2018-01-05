Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на ЖКХ 58 5.01.2018, 15:03

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Большинство услуг белорусы будут оплачивать на 100%.

Белорусский диктатор подписал Указ № 473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год», сообщает tut.by.

Отмечается, что предельно допустимые тарифы «сформированы с учетом резервов снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг, выявленных межведомственной рабочей группой, созданной Комитетом госконтроля».

Планируется, что эти тарифы позволят в 2018 году обеспечить уровень возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг в размере более 70%. По большинству услуг (техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обезвреживание коммунальных отходов) с учетом проводимой работы по снижению их себестоимости планируется выйти на стопроцентное возмещение.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление нуждающимся в ней безналичных жилищных субсидий.

Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.