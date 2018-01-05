Фотофакт: Во Флориде низкие температуры привели к «игуанопаду» 1 5.01.2018, 20:30

4,150

Аномальное похолодание в некоторых штатах США привело к падению игуан с веток деревьев.

Фотографии замерзших пресмыкающихся, лежащих на земле, появились в Сети, передает newsru.com.

"Сцена у моего бассейна на заднем дворе этим утром", - написал один из пользователей, сотрудник местного издания Palm Beach Post Фрэнк Серабино в Twitter, опубликовав снимок зеленой игуаны, лежащей на земле у бассейна вверх лапами.

Фото: Global Look Press

В сопроводительной надписи к посту он пояснил, что игуана замерзла, так как температура в регионе опустилась ниже 40 градусов по Фаренгейту (пять градусов Цельсия). Холоднокровные существа вроде игуан при такой температуре становятся вялыми, пояснила специалист комиссии по сохранению дикой природы Кристен Соммерс. Она добавила, что, если температура опускается еще ниже, игуаны замерзают.

Фото: Global Look Press

При этом, по ее словам, они не обязательно умирают, а просто на некоторое время лишаются возможности двигаться. В связи с этим сердобольным гражданам крайне не рекомендуется пытаться подбирать и отогревать игуан. Нет гарантии, что животное не воспримет подобные действия как угрозу и не нападет на своего спасителя.

Лучше всего, по словам экологов, оставить игуан в покое. Тогда с наступлением тепла они "оттают" и снова "оживут".