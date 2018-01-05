США готовят четыре удара по Кремлю 4 5.01.2018, 20:57

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В новом году напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном, судя по всему, не будет снижаться.

США продолжают расследование вмешательства России в президентские выборы в 2016 году, обе стороны обвинили друг друга в нарушении договоров о вооружениях и продолжают укреплять свои позиции по всему миру, готовясь к долгосрочному противостоянию. Кроме того, Штаты определили четыре сферы для введения дальнейших санкций против России, при этом самый опасный для президента РФ Владимира Путина удар может касаться ограничительных мер против российских олигархов. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении «Апострофа».

Санкции в действии

Со времен советского периода Штаты применяли в отношении России многочисленные санкции. Основными на данный момент являются санкции, введенные США из-за действий России по отношению к Украине (подобные меры введены также Евросоюзом, Канадой, Австралией и Японией) – за участие в конфликте на Донбассе, катастрофу пассажирского лайнера MH17 и аннексию Крыма. Эти меры включают:

— ограничения по выпуску евробондов для шести крупнейших банков России, четырех государственных нефтяных компаний и четырех оборонных предприятий;

— санкции в отношении российской энергетики, запрещающие компаниям из США предоставлять и экспортировать товары и технологии для глубоководной добычи нефти и газа;

— запрет на поставку товаров двойного назначения.

— санкции (ограничение поездок и замораживание активов) против сотен российских юридических и физических лиц.

Но последствия этих санкций в отношении России – достаточно дискуссионный вопрос, поскольку низкие цены на нефть привели к тому, что в тот же год, когда против страны были введены санкции, экономика России впала в рецессию. В итоге РФ изолировала большую часть своей экономики. Западный импорт был компенсирован за счет внутренних возможностей и новых торговых связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Санкции сорвали некоторые ключевые энергетические проекты, такие как нефтяная сделка с ExxonMobil, и они окажут долгосрочное влияние на добычу нефти в России. Но, к большому огорчению Вашингтона, Москва по большей части выдержала санкции.

Государственный долг России

В своем февральском отчете Министерство финансов подробно расскажет о влиянии на Россию и мировой рынок возможных санкций против граждан США, которые покупают новый государственный долг России. Нынешние санкции не позволяют некоторым российским компаниям (таким как «Сбербанк» и нефтяной гигант «Роснефть») выпускать облигации для западных инвесторов, но они не мешают выпускать долговые обязательства правительству России. Таким образом, Кремль берет на себя суверенный долг и передает его компаниям, находящимся под санкциями. В 2017 году иностранные инвестиции в государственный долг России выросли с 5 до 30% от общего объема выпущенных облигаций (всего на 25 млрд долл.). Среди западных финансовых компаний российские государственные облигации считались одними из лучших на развивающихся рынках в минувшем году.

В 2018 году российское правительство рассчитывает взять в долг дополнительно 18 млрд долл., чтобы подлатать свой федеральный бюджет, который уже слишком прохудился. Российская экономика выходит из рецессии, но переходит в длительный период стагнации. Более того, население России и многие важные компании и банки страны сталкиваются с еще большими трудностями, вынуждая Кремль взять на себя большое финансовое бремя, чтобы экономическая система не была дестабилизирована. Кремль, скорее всего, потратит значительную часть своих резервных фондов, чтобы оставаться на плаву, и будет все больше брать в долг на международном уровне.

Если США введут санкции, касающиеся суверенного долга России, то это может отпугнуть и других западных инвесторов за пределами Соединенных Штатов от покупки российских евробондов. В середине декабря Министерство финансов РФ заявило, что правительство не будет выпускать облигации перед февральским отчетом. Там были уверены, что у Москвы достаточно связей вне Запада, чтобы обеспечить покупку будущего долга. В последние годы Россия потратила силы на укрепление своих отношений в других регионах для смягчения давления со стороны Запада. Поэтому расширенные санкции в отношении российского суверенного долга были бы препятствием, но недостаточно трудным, чтобы заставить изменить поведение России.

Удар по олигархам

Еще один вариант санкций станет частью второго отчета Министерства финансов США, который будет опубликован в феврале. В нем будут представлены наиболее значимые российские олигархи, их доходы, доказательства коррупции, их деловые связи и активы за рубежом, а также источники их доходов. Их семьи и соратники будут подвергаться санкциям, равно как и их активы. Кроме того, их детям могут запретить учиться за границей. Сфера применения этого варианта ограничительных мер резко отличается от действующих персональных санкций. Те олигархи, в отношении которых уже введены санкции, в основном хранят свои активы внутри России, и они также напрямую связаны с внешней политикой России – и конкретно с конфликтом в Украине. Расширение этого списка олигархами, которые являются личными друзьями Путина, приближается к прямой атаке на президента РФ.

И среди представителей олигархии распространилось беспокойство, что они могут попасть под санкции в рамках этого расследования. Эти элиты заполучили свое состояние в лихие 90-е и не обязательно лояльны к Путину. Обычно они держат огромные суммы денег и активы за рубежом, и большинство из них привязаны к Кремлю, потому что им нужна поддержка Путина. Имена, которые проскакивают в СМИ, имеют отношение в основном к гигантам металлургической и энергетической промышленности: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Михаил Фридман, Алишер Усманов и Михаил Прохоров. По данным журналистов российские олигархи наводнили Вашингтон лоббистами и адвокатами, которые предложили им развестись с женами и переписать свои активы на уже бывших супруг, чтобы защитить средства. Также сообщалось, что олигархи угрожали российскому Forbes, чтобы журнал не публиковал свой ежегодный список российских миллиардеров.

Бизнесмены, пережившие путинское преследование во время его первого десятилетия при власти, управляют крупными компаниями и являются сильными игроками. Кремль полагается на них для поддержания негосударственного бизнеса, укрепления финансового сектора страны и обеспечения средств к существованию для многих регионов и городов, зависящих от одной отрасли. Если эти бизнесмены попадут под атаку США за внешнюю политику России, за которую они не отвечают, тогда они могут ополчиться против Путина и его администрации, что пошатнет уже и так нестабильную систему элит в РФ.

По данным источников журналистов, список олигархов и бизнесменов, составленный Министерством финансов США, не будет публиковаться. Этот шаг, вероятно, направлен на то, чтобы помешать этим людям перемещать свои средства и рвать деловые связи в целях уклониться от санкций. Кроме того, в СМИ сообщается, что этот список будет передан европейским партнерам США, чтобы попытаться убедить их не заниматься бизнесом с теми, кто включен в список. Это, скорее всего, будет лишь рекомендацией, поскольку большинство европейцев не в полной мере поддерживает расширение санкций, которое может нанести ущерб их экономике и бизнесу. Но беспокойство по поводу этих санкций США уже вызвало отток иностранного капитала из России в течение ноября и декабря.

21 декабря Путин вызвал большую группу олигархов в Кремль. Такие собрания обычно означают, что правительство собирается потребовать, чтобы миллиардеры вбросили деньги в российскую систему для сохранения ее стабильности. Но последняя встреча имела совершенно иной смысл. Кремль предложил помочь олигархам безопасно переместить свои деньги из-за границы, используя еврооблигации, чтобы защитить их от ограничительных мер США.

Центральный банк России и Министерство финансов заверили бизнесменов в том, что схема для перевода валютных инвестиций в Россию была введена в действие. Якобы российское правительство разместит еврооблигации на сумму 3 млрд долл., но не через обычные системы Euroclear или Clearstream, которые должны были бы уведомить Министерство финансов США. Вместо этого средства будут перечислены анонимным российским инвесторам напрямую, хотя неясно, какую систему будет использовать Москва.

Акт Магнитского и права человека

Несмотря на то, что европейцы не обязательно поддержат вышеупомянутые меры, они могут согласиться с санкциями за нарушение прав человека. В конце 2012 года США утвердили Акт Магнитского, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека. На протяжении многих лет США расширяют этот список. Единственным высокопоставленным человеком в нем до недавнего времени был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Однако 20 декабря Вашингтон дополнил список, включив в него одну из самых сильных и противоречивых фигур России – чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого обвиняют в преследовании гомосексуалов.

Этой осенью Канада представила свою собственную версию Акта Магнитского, в которую попали 52 человека. Великобритания рассматривает возможность расширения своего аналога списка Магнитского в феврале. Франция, ЮАР и Украина также могут ввести аналогичные меры против России в 2018 году.

Закон Магнитского и связанные с ним законопроекты не могут напрямую ударить по Кремлю или России. Однако Путин неоднократно отмечал, что он принимает эти меры на личный счет. Для деспотичного лидера, который агрессивно сосредоточил власть в своих руках и не сторонился конфликтов за рубежом, это чувство может показаться странным. Но, как сообщается, этот вопрос Россия неоднократно поднимала на переговорах на высоком уровне. Путин, по всей видимости, полагает, что этот акт подрывает его репутацию внутри страны и за рубежом. Теперь, когда в этот список попадут его ближайшие соратники, вопрос, вероятно, будет стоять еще острее для российского лидера.

Удар по оборонной промышленности

В следующем году США, скорее всего, наложат санкции на российские оборонные компании, которые предоставляют технологии, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Штаты и Россия неоднократно обвиняли друг друга в нарушении этого договора о контроле над вооружениями от 1987 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис предложил союзникам по НАТО, чтобы те присоединились к ограничительным мерам Штатов в отношении России. Министерство торговли США готовит список компаний, которые, как считается, участвуют в разработке оружия, нарушающего договор.

Договоры о вооружениях времен холодной войны уже давно являются поводом для раздора между Москвой и Вашингтоном, они устарели, поскольку обе стороны разрабатывают ракеты, которые могут нарушать соглашения, и поскольку программы вооружений распространяются на многие другие страны, которые не связаны договорами.

Несмотря на то, что Договор об РСМД де-юре все еще действует, Россия уже реагирует на будущие санкции США. Путин поручил 77 оборонным предприятиям обеспечить разработку оборудования и деталей, которые в настоящее время импортируются с Запада. Российское правительство также постановило, что все закупки, сделанные Министерством обороны РФ и различными службами безопасности, должны происходить втайне. Вся документация по контрактам будет классифицирована как государственная тайна.

С увеличением финансирования оборонной промышленности Россия также готовится к возможному приостановлению действия договоров. Однако Путин сказал, что РФ будет противостоять Штатам в случае возобновления гонки вооружений, но он не станет банкротить страну ради этого, что показывает, что российский лидер учел ошибки Советского Союза.

Так что для США и России 2018-й станет еще одним годом противостояния. В то время как Вашингтон перебирает инструменты, которые он может использовать против Москвы, Россия готовится к еще более жестким отношениям, изолируя свою экономику и строя мосты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.