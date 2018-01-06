За что мама троих детей чувствовала себя виноватой во время беременности 1 6.01.2018, 18:45

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Что думают белорусские мамы о «поддержке государства» и роддомах страны?

Чиновники призывают белорусок «рожать за себя и за другую женщину», а Лукашенко считает, что в сфере поддержки материнства и детства в стране «приняты беспрецедентные меры».

— Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси, — убежден Лукашенко.

Так ли это, «Завтра твоей страны» обсуждает с основательницей проекта «Радзіны», юристом, мамой двоих детей Вероникой Завьяловой.

— Благоприятные условия для материнства отражены в известном «Индексе материнства» международной организации Save the Сhildren. Согласно отчету 2015 года, Беларусь заняла в этом рейтинге 25 место среди 179 стран, опередив США, Японию, прибалтийские государства и оставив далеко позади страны СНГ, — приводит статистику основательница проекта «Радзіны».

Этот рейтинг формируется на основании данных ВОЗ. Основные параметры, которые учитываются при его составлении: материнская смертность, ранняя детская смертность, уровень образования и доходов женщин, влияние женщин на принятие политических решений.

— Место в данном рейтинге – это в некотором смысле средняя температура по больнице, — обращает внимание Вероника Завьялова. — Оно не свидетельствует о том, насколько дружественна женщинам и детям система родовспоможения, обеспечены ли их права, в частности, право на здоровье.

Будущая мама заключила договор с ВИП-отделением роддома и не нашла пункта «права пациентки»

— Если заглянуть в ежегодный сборник «Здравоохранение РБ», то по показателям материнской и младенческой смертности мы действительно достигли потрясающих успехов. Коэффициент материнской смертности в последние годы достигал и нуля. У нас высокий охват роддомами. На учет по беременности и родам более 90% женщин (традиционно со времен БССР) становятся на ранних сроках беременности, — говорит Вероника Завьялова. — Но в индексе никак не учтено общее состояние здоровья женщин в беременности и послеродовый период. Некоторых осложнений, например, кровотечений в родах стало в два раза меньше. Но согласно опубликованным количественным данным, заболеваемость, а следовательно, и осложнения в родах и послеродовый период значительно возросли в последние годы (анемии, диабет, инфекции).

Вероника Завьялова

Фото: CityDog

Что происходит? Беременность и роды, согласно «индексу материнства», больше не являются высоко рискованными или смертельно опасными в Беларуси. Но негативные тенденции, отражающие уровень здоровья, экологии, уровень жизни и ее качество – это то, что не принято афишировать и обсуждать, считает Вероника.

Основательница проекта «Радзіны» приводит пример, как будущая мама, которая недавно заключила договор с ВИП-отделением в одном из минских роддомов, обнаружила отсутствие пунктов «права заказчицы», «права пациентки».

— Вообще нет речи о правах. И при заключении договора их не готовы даже обсуждать. У нас очень хорошо описаны права пациента в Законе «О здравоохранении». Дословно там говорится о том, что есть право информированного согласия и отказа от медицинских вмешательств, право на уважительное и гуманное отношение, право на условия в учреждении здравоохранения, позволяющие обеспечить защиту личного достоинства.

Есть право на здоровье, которое, согласно закону, — «состояние полного физического, духовного и социального благополучия человека, а не только отсутствие заболеваний». Хотя в целом женщину в беременности и родах стоило бы называть пациенткой под условием, учитывая и определение здоровья, и беременность как физиологию. Тогда, возможно, вместо пациентки можно было бы увидеть женщину с ее индивидуальными потребностями и правом принимать решения для себя, — считает Вероника Завьялова.

Кто мерил удовлетворенность женщин их опытом беременности и родов, уровень обеспечения здоровья в связи с родами?

В 2017-м году «Радзіны» провели первое качественное исследование «Условия в беременности и родах 2012-2017». В ходе онлайн-анкетирования опросили 1100 женщин, родивших младшего ребенка за последние пять лет об их опыте беременности и родов.

— Как показало исследование, удовлетворенность женщин крайне низкая. И проблема не в том, чтобы предъявить претензии, а в том, чтобы принять обратную связь от женщин и искать правильные вопросы, заботясь о поддержке материнства и качестве жизни, — говорит Вероника Завьялова.

Одни из участниц исследования делилась своим опытом: «Чувство вины я ощущала все три беременности. Если первая была еще такое одолжение, и местами даже жалостливое отношение, то в остальных случаях все время от меня ждали чего-то плохого, и я была виновата. И в том, что я беременная в таком возрасте: «Как вы себе это позволяете? Что вы себе думаете? С вашим состоянием здоровья… Вы портите генофонд нации!»

«Более 90% женщин рожают лежа на спине, у них не было свободы выбора позы в родах»

— Система родовспоможения Беларуси претерпела значительные изменения с начала 1990-х. При женских консультациях и роддомах созданы курсы подготовки к родам, появились частные курсы и консультанты, в роддомах практикуется совместное пребывание матери и ребенка, практикуются партнерские роды, есть возможность размещения в платной палате и услуги индивидуального послеродового ухода, существует практика посещения в роддомах (хотя у каждого из перечисленных пунктов существуют определенные оговорки и/или исключения).

Но несмотря на значительность данных изменений, надо заметить, что система родовспоможения не успевает адаптироваться к новым веяниям, распространяемым в науке, праве, медицинской практике, к потребностям женщин в беременности и родах.

Вероника Завьялова обращается к итогам анкетирования, проведенного проектом «Радзіны»:

— Более 80% опрошенных заявляют о нарушении права на информированное согласие и отказ от медвмешательства. Более 90% женщин рожают лежа на спине, у них не было свободы выбора позы в родах.

Партнерских родов около 16%, несмотря на то, что есть подтвержденные научные данные о необходимости постоянной поддержки в родах для женщин немедицинским персоналом, о необходимости обеспечить роды как личное и семейное событие.

Участницы анкетирования сталкивались и с другими проблемами: принудительные или несогласованные с женщиной медицинские процедуры, несоблюдение конфиденциальности, отсутствие в полной мере информированного согласия, случаи грубого нарушения приватности, невнимательное отношение к женщинам во время родов.

По мнению Вероники Завьяловой, в Беларуси традиционно слишком много власти отдается врачам.

— Для них это тяжелая ноша. Работа зачастую превращается в формальность, в необходимость обеспечивать все процедуры и показатели в ущерб индивидуальному подходу. За себя и своего ребенка несет ответственность женщина – принимает решение, действует. Женщина может разделить эту ответственность с сообществом, в котором живет, с семьей, с врачом, — считает Вероника.

«Стоит посмотреть на уровень доходов населения, стоимость жизни, а не завидовать матерям, получающим пособия на детей»

— «Индекс материнства» в целом имеет отношение к положению женщин в обществе благодаря и другим показателям – образование, экономика, политика и место женщины в них. Учтена ли там ценность репродуктивного труда, в ее абсолютном и относительном выражении? – рассуждает Вероника Завьялова. — Сколько стоит для женщины материнство? Каковы ее действительные затраты на беременность, уход за ребенком, издержки от сочетания трудовой деятельности и материнства?

В провинции уровень пособия в связи с родами и по уходу за ребенком зачастую выше зарплат, но тут стоит посмотреть на уровень доходов населения, стоимость жизни, а не завидовать матерям. Некоторое время обсуждался вопрос о введении небольшого обязательного отпуска для отцов в связи с рождением ребенка, как в скандинавских странах, и уже говорят о том, что отказались от этой идеи.

Как много женщин на руководящих должностях в органах власти, много ли женских некоммерческих организаций, и каков их реальный уровень влияния в обществе?

Где те действующие платформы, на которых принимают обратную связь? И кто способен назвать вещи своими именами в сфере прав женщин, в том числе репродуктивных прав?

В последние годы стало популярным собирать деньги на социальные проекты талакой – краудфандинг. Я вот думаю: пускай на зарплаты «депутатам» собирали бы деньги таким образом. По результатам деятельности и с ответственностью за нее, избиратель нажимает кнопку «оплатить» или не нажимает.

Если мы так высоко в рейтингах, что до Швеции рукой подать, давайте позаимствуем у них кое-что из способа обеспечения прав женщин, уровня жизни человека, уважения к человеческому достоинству и возможности задать вопрос: «Что вы имеете в виду?» — предлагает основательница проекта «Радзіны».