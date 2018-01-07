В Румынии начнут добывать криптовалюту при помощи энергии ветра 6 7.01.2018, 17:57

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Фото с сайта hyser.com.ua

Канадская компания Transeastern Power Trust приобрела ветряную электростанцию Добрацу в Румынии.

Электричество, вырабатываемое 15 ветровыми энергетическими установками общей мощностью 45 МВт, будет использоваться для майнинга биткоина. Об этом пишет Profit.ro.

Как отмечает издание, компания из Онтарио уже закупила майнинговое оборудование на $23 млн. Мощность новой фермы составит 90,7 PH/s, что позволит добывать около 30 BTC в сутки.

«Мы полагаем, что станем первопроходцами новой и надежной бизнес-модели, где коммунальная организация становится подразделением вертикально интегрированной компании, специализирующимся на добыче криптовалюты», — отметил генеральный директор Transeastern Дж. Колтер Эди.

Аналогичные проекты компания реализует через свои дочерние подразделения в Нидерландах. В связи со сменой профиля деятельности Transeastern изменила название на Blockchain Power Trust.

Напомним, созданием систем для добычи криптовалют при помощи энергии ветра занимается также американский проект Harvest.