В России грозятся выйти из ВТО

В России грозятся выйти из ВТО25
- 7.01.2018, 19:04
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Россия может отказаться от членства в Мировой организации торговли из-за жалобы ЕС.
Брюссель через организацию пытается взыскать с Москвы 1,4 миллиарда евро за каждый год запрета на импорт европейской свинины.
По словам первого замглавы экономического комитета Совета федерации РФ Сергея Калашникова, если ВТО вынесет решение в пользу ЕС, Москва может выйти из организации, сообщает РИА "Новости".
"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, видимо, должны будем ограничить свое участие в ВТО, а возможно и полностью выйти", - сказал российский чиновник.
Он также добавил, что введение санкций ЕС против России после российского военного вторжения в Украину и российские санкции в ответ не соответствуют "логике законодательства, связанного с ВТО". По мнению Калашникова, ЕС первым начал нарушать правила ВТО своими санкциями против РФ. Хотя он не упомянул, как Москва пытается экономически давить на Украину через различные торговые ограничения. И это тоже противоречит правилам ВТО, учитывая то, что наша страна тоже член этой организации.
Ранее сегодня издание Politico писало, что ВТО передал в суд иск ЕС против России более 5 миллиардов евро. В иске говорится о том, что еще во время Революции Достоинства в Украине Москва запретила импорт свинины из всего союза, оправдав это якобы свиной чумой в Польше и Литве. В Брюсселе такой шаг считают чрезмерным и требуют компенсации.
Тем временем Киев тоже пытается через ВТО оспорить экономическое давление Кремля. В октябре Украина направила в ВТО третий иск против России. В МЭРТЕ настаивают, что ограничивая импорт украинской продукции, РФ нарушает свои обязательства перед ВТО.