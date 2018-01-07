В России грозятся выйти из ВТО 25 7.01.2018, 19:04

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Россия может отказаться от членства в Мировой организации торговли из-за жалобы ЕС.

Брюссель через организацию пытается взыскать с Москвы 1,4 миллиарда евро за каждый год запрета на импорт европейской свинины.

По словам первого замглавы экономического комитета Совета федерации РФ Сергея Калашникова, если ВТО вынесет решение в пользу ЕС, Москва может выйти из организации, сообщает РИА "Новости".

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, видимо, должны будем ограничить свое участие в ВТО, а возможно и полностью выйти", - сказал российский чиновник.

Он также добавил, что введение санкций ЕС против России после российского военного вторжения в Украину и российские санкции в ответ не соответствуют "логике законодательства, связанного с ВТО". По мнению Калашникова, ЕС первым начал нарушать правила ВТО своими санкциями против РФ. Хотя он не упомянул, как Москва пытается экономически давить на Украину через различные торговые ограничения. И это тоже противоречит правилам ВТО, учитывая то, что наша страна тоже член этой организации.

Ранее сегодня издание Politico писало, что ВТО передал в суд иск ЕС против России более 5 миллиардов евро. В иске говорится о том, что еще во время Революции Достоинства в Украине Москва запретила импорт свинины из всего союза, оправдав это якобы свиной чумой в Польше и Литве. В Брюсселе такой шаг считают чрезмерным и требуют компенсации.

Тем временем Киев тоже пытается через ВТО оспорить экономическое давление Кремля. В октябре Украина направила в ВТО третий иск против России. В МЭРТЕ настаивают, что ограничивая импорт украинской продукции, РФ нарушает свои обязательства перед ВТО.