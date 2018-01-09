Фотофакт: В минском бассейне треснувшие стены заклеили скотчем 5 9.01.2018, 15:56

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«Инновационный» метод используют в микрорайоне Брилевичи.

В бассейне в Брилевичах «Дружба», который некоторое время работал как круглосуточный, в раздевалке по стенам пошли трещины, пишет tut.by.

Посетительница бассейна Анна заметила заклеенные скотчем трещины на стенах раздевалки: от шкафчиков до потолка. Директор бассейна Александр Лагуновский объяснил, что в трещинах нет ничего страшного и бассейн работает в обычном режиме.

– Трещины надо замазать, и все. В этом нет ничего страшного. Если будет что-то страшное – строители выдадут нам заключение, и мы закроемся. Ответ мы ждем в течение двух недель, – говорит директор.

По словам Александра Лагуновского, бассейн находится на гарантийном обслуживании пять лет. Объект открылся в августе на Каролинской, 1. Первоначально он работал круглосуточно, но вскоре график пересмотрели, так как услуга не пользовалась у минчан популярностью.