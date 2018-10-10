Официант рассказал всю правду о своей работе 7 10.10.2018, 14:25

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Анонимный работник сферы услуг из Минска поделился в соцсети историями о своей работе.

Флешмоб «Один лайк - один факт» пользуется в социальной сети Твиттер большой популярностью, пишет kp.by. Люди разных профессий рассказывают о своей работе такое, о чем не принято говорить в светской беседе. Белорус с псевдонимом Сашка Тленный развлек подписчиков историями из жизни официанта. Правда, когда его сообщения получили большой отклик, сделал оговорку: не все факты стопроцентно достоверны - многое основано на слухах и рассказах коллег.

Он не советует заказывать картошку фри в заведениях общепита - говорит, пока ее донесут до вашего стола, кто-то из персонала может немытыми руками стащить из вашей тарелки пару соломинок.

Но это только цветочки! Кто-то из читателей написал, что коктейли с трубочкой тоже может кто-то попробовать. И Сашка подтвердил: это факт.

- Все коктейли, которые вам приносят, пробуют не только бармены, но и официанты, - отозвалась на факт одна из подписчиц.

Зато Сашка успокоил тех, кто переживал насчет испорченных продуктов, - таких историй он не слышал. И алкоголь в хороших заведениях, по его словам, никто не разбавляет.

- Люди почти никогда не разбираются в том, что заказали. Однажды перепутала стаканы с «Джеком» и самым шмурдяковым коньяком - никто ничего не заметил, - поделилась наблюдением еще одна подписчица.

А еще рассказала смешной факт про воровство.

- Я несколько лет назад работала в кафе. На двери в туалет у нас висело аккуратное ню-фото подкачанного мужика (нашего сушиста). Эту фотку то ли четыре, то ли пять раз воровали, - пишет Анна.

Отдельная больная тема у официантов и барменов - чаевые. Сашка призывает не обделять официантов и констатирует: на чаевых можно заработать до тысячи долларов. Правда, если работать без выходных.

- Не видел ни одного официанта, чтобы зарплата у него была белая, - констатировал Сашка.

Поработав официантом, Сашка теперь покупает только уличную еду, которая готовится на глазах. И признается: работа эта очень тяжелая, но все-таки прибыльная - не зря многие бросают учебу и остаются в сфере общепита.

Про еду и алкоголь

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Как-то раз у нас был Александр Солодуха. На его саундчеке я выношу ему хлеб и случайно роняю его на пол. Саня заметил это со сцены и озвучил.

Я пошел якобы менять хлеб, на самом деле просто покурил пять минут и накормил его этим же хлебом. Поэтому аккуратнее с заменами.

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Никогда, слышишь? Никогда не заказывай себе картошечку фри или по-деревенски на баре или в кафе! До твоего стола в твою тарелку залезет не одна пара рук, чтобы стырить твою картошечку. А руки официанты хоть и моют, но этими же руками пепельницы драят.

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Промоалкоголь делается так: водка, кампари и что-то еще для цвета. Заливается все в бутылку от «Джека» и ставится на стол. А чаши для кальяна на промостолики, бывает, раскуривают по два раза.

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Чеддер, камамбер, дорблю? Как правило, просто дешевые подделки этих сыров вы найдете в своей сырной тарелке. Приятного аппетита.

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В Минске я нигде не пил вкусный какао. Странный у меня вкус.

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Испорченные продукты. Никогда и ни от кого я не слышал истории про просрочку. С этим чисто в нормальных заведениях.

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Однажды повар уронил стейк на пол, и, чтобы не готовить новый, он поднял с пола упавший, обжарил его с двух сторон полминуты и сказал отдавать. А если у гостя будет что-то хрустеть на зубах, сказать, что это специи.

Про чаевые

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Большинство людей в нашей стране не знают ничего о такой вещи, как чаевые. Им приходится об этом намекать. Запомните: если официант спрашивает, все ли вам понравилось, то вы обидели этого официанта чаевыми.

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Официанту ничего не нужно, кроме ваших чаевых. Он выслушает вас, даст совет, пошутит, а потом на курилке: «Подсел на уши, а на чай 10 рубасов оставил».

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Мой самый большой чай за смену был долларов 100 - 150, но слышал от людей про чаевые по 700 - 900 евро за смену. Такое случалось в годах 2013 - 2014, когда люди побогаче были. Ну а сейчас нормальный официант штуку долларов вполне может иметь, если будет пахать без выходных.

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С чаевыми дела в разных местах обстоят по-разному: где-то они у каждого свои, где-то общие на всех офиков, где-то какой-то процент идет на кухню, бар или администраторам.

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У каждого офика есть «свои гости», которые оставляют хорошие чаевые только ему.

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Официант не несет вам сдачу не из-за того, что надеется на вашу забывчивость, а тупо потому, что насобирать эту мелочь не так уж и легко.

Про особенности профессии

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Работа официантом - это тяжелый труд. Смены минимум по 10 - 12 часов. Бывают и по 15. И почти все время на ногах. Ноги - слабое место официанта. Постоянные грибки, вонь, боль в коленях и прочее все ужасное.

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Я уже говорил, что это очень тяжелый труд? Большинство офиков работают под алкоголем ибо по-другому ноги не носят.

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Опытный официант - это бармен и повар в одном флаконе. Как-то у нас работал один повар, и он не справлялся. Два официанта стали на кухню и отдавали заказы не хуже самого повара.

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Официантом я уже не работаю давно, но поднос кручу до сих пор. Кручение подноса на среднем пальце - самое бесполезное и занимательное занятие. Кто-то тратит на это по полгода, но я освоил за месяц.

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После работы официантом я вне дома ем только уличную еду. Там я хотя бы вижу, как ее готовят.

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Как-то я обслуживал свою землячку, а она даже меня не узнала, ведь ни разу не подняла глаза на официанта. Это к тому, как относятся к официантам у нас.

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Я знаю десятки историй про ребят, которые поступили на заочку, начали работать в общепите, а потом бросили учебу ради общепита. Легкие деньги легко сносят башню.

Про слухи и сплетни

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Весь стаф заведения вас обсуждает. Даже если вы пришли сюда первый раз.

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Слухи в общепите одного города разносятся с бешеной скоростью. Как-то моя девушка (уже бывшая) пошла со своим бывшим попеть в одно караоке. К утру я уже об этом знал. Если бы Шерлок был в современном Минске, то вместо бродяг он использовал бы общепит для информирования.

Про клиентов и легкие деньги

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Как-то я продал богатому мужику пельмени за $50. Их в меню у нас не было, как не сложно догадаться. Пришлось бежать в ночной магазин и договариваться с кухней на варку. До сих пор жалею, что не сторговался с кухней на $100, а мог.

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В первые месяцы после деноминации у нас одни ребята запутались в цифрах и пробухали 200 миллионов на старые. Вот так вот обычные мужики посидели на 10 штук баксов.

***

- Что-нибудь из закусок?

- Ой, нет, мы только что из ресторана.

Серьезно? Завязывайте со своими тупыми отмазами. Нет денег на еду? Скажите, что не голодны. Зачем отмазы?

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Хочешь вывести официанта из себя и заставить его поливать всеми благими матами тебя на кухне? Попроси его упаковать остаток ужина с собой. И кстати, в этот момент весь стаф тоже поджирает вашу еду, а на щипцы многие забивают и кладут еду в боксы тупо руками.

Макс Корж не любит фотографироваться, когда отдыхает.

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Бармены и офики в некоторых местах левачат. Отдают коктейль, напиток, но в чек не пробивают. Деньги забирают себе.

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Как-то в мои 17 лет меня попросил гость сбегать за телефоном в машине. За это он мне дал $20. В этот момент я понял, что в этом мире есть богатые люди, которые могут тебе заплатить 20 баксов за 20 шагов.

Официанты воруют из заведений. Воруют посуду, одежду и что угодно. Но далеко не во всех заведениях так. Есть заведения, где охрана очень сильно проверяет вещи стафа, но даже из таких заведений видел, как выносили бокалы.