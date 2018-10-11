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«Доказано, что суды в Беларуси продажные»

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  • 11.10.2018, 15:22
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Тамара Щепеткина
Фото: racyja.com

Журналист-фрилансер Тамара Щепеткина обратится в ООН.

Очередная кассационная жалоба журналистки-фрилансера Тамары Щепеткиной из Березы не удовлетворена, а решение Барановичского суда не изменено.

Журналистка обжаловала решение судьи Барановичского районного суда Юлианы Щербо, которая наказала Тамару за подготовку материалов для «Радыё Рацыя» - "Василий Дубейка: наши бизнесмены не стали меценатами" и "Музей-усадьба А. Мицкевича в Заосьи". После коротких объяснений журналистки в суде о сфальсифицированных протоколах и о том, что суды и штрафы - это ни больше ни меньше ее преследование, исходящее от спецслужб, судья Александр Савчук без секунды сомнения зачитал решение: "Обстоятельство совершения правонарушения судом выявлено полностью. Оснований для изменения постановления, о которой упоминается в жалобе, нет".

Решение судьи Савчука, который вел предыдущий процесс Щепеткиной, вызвала дружное возмущение у присутствующих:

"Ну продажные наши суды. Это все доказано".

"Суд конъюнктурный. Суд вынес решение на основании поддельных протоколов".

"У нас ни суд, ни милиция не защищает народ, справедливость, закон, а защищает власть".

"Милиционеры действуют методами энкаведистов - фальсифицируют протоколы, но суд это принимает".

Журналистка скептически отнеслась к предложению судьи обжаловать решение в высших судебных инстанциях Беларуси и объявила, что обратится в Комитет по правам человека ООН.


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