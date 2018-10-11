закрыть
11 октября 2018, четверг, 22:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Ученые опубликовали последнюю научную работу Стивена Хокинга

  • 11.10.2018, 21:56
Стивен Хокинг

Ее дописали коллеги ученого из Кембриджского и Гарвардского университетов.

На сайте Корнеллского университета опубликована последняя научная статья физика-теоретика Стивена Хокинга.

Как пишет The Guardian, работа была завершена за несколько дней до смерти Хокинга. Ее дописали коллеги ученого из Кембриджского и Гарвардского университетов, передает РБК.

Работа посвящена изучению того, что происходит с предметами, когда они попадают в черные дыры. По словам одного из соавторов работы Малкольма Перри, информационный парадокс, который состоит в потере информации в результате формирования и распада черных дыр, был «в центре жизни Хокинга» более 40 лет.

Стивен Хокинг умер 14 марта на 77-м году жизни. Он был известен своими работами о черных дырах и теории относительности, являлся автором ряда научно-популярных книг, таких как «Краткая история времени» и «Черные дыры и молодые вселенные». Прах физика был погребен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарлза Дарвина.


популярное за неделю

Мнение

Глянем глыбей
Глянем глыбей Сяргей Законнікаў
Система идет вразнос
Система идет вразнос Валерий Соловей
«Красная карточка» Интерполу
«Красная карточка» Интерполу Андрей Санников
Новый раунд против Путина
Новый раунд против Путина Майкл Макфол