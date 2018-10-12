Лукашенко — Путину: «Могилев — город не только белорусский, но и русский» 39 12.10.2018, 12:46

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Диктатор во всем старался угодить главе Кремля.

Лукашенко и Путин перед пленарным заседанием V Форума регионов провели двустороннюю встречу, пишет БелТА.

«Как и договаривались, мы твердо выполняем запланированное в начале года», - сказал диктатор.

Он отметил, что нынешняя встреча для Лукашенко и Путину не последняя в текущем году. Еще предстоят контакты в рамках международных саммитов в Астане и Москве.

Лукашенко тепло приветствовал Владимира Путина в Могилеве, отметив, что этот город не только белорусский, но и русский, так как находится вблизи российской границы на востоке Беларуси. «Всегда рады видеть вас здесь. Многое сделано для этого Форума регионов. Приезжайте в любое время», - пригласил диктатор.