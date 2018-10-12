Призывник из Молодечно сбежал от службы в армии в Кот-д’Ивуар 12.10.2018, 21:45

Ему грозит штраф или до двух лет заключения.

Известно, что 25-летний мужчина, получив повестку, уехал в западно-африканскую республику Кот-д’Ивуар, сообщает kraj.by.

– Молодой человек получил повестку под роспись 31 января. В военкомат должен был явится 28 марта, но в феврале уехал в Африку. Сотрудники дознания РОВД отказали в возбуждении уголовного дела, но прокуратурой решение было отменено. Проводилась дополнительная проверка, после чего СК возбудил уголовное дело, – объяснил Сергей Ковриго, помощник прокурора Молодечненского района.

Известно, что семья молодого человека переехала в Кот-д’Ивуар больше двадцати лет назад. Но в 2011 году он получил белорусский паспорт серии МС, продолжал жить в Африке, работал там в банке. Как гражданину Беларуси ему постоянно отправляли повестки. Чтобы освободиться от призыва ему необходимо было поменять паспорт на серию РР, что делается в течение двух месяцев. Но он этого не сделал и уехал обратно со старым паспортом.

За данное уголовное преступление ему грозит максимально до 2 лет тюрьмы.