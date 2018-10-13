Tesla регистрирует бренд текилы 13.10.2018, 8:06

Фото: Instagram

Американская компания может заняться производством алкогольного напитка под названием Teslaquila.

Tesla подала заявку на регистрацию бренда Teslaquila в ведомство по патентам и товарным знакам США. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные ведомства.

Как отмечает телеканал, в заявке сказано, что Tesla "намерена использовать" это название для своего бренда. При этом представители компании не ответили на запрос по поводу данной информации.

Напомним, название Teslaquila уже использовалось основателем Tesla Илоном Маском в первоапрельской шутке. Тогда он написал в Twitter, что компания обанкротилась, а сам он был найден рядом с автомобилем Tesla Model 3 в окружении бутылок Teslaquila.

CNBC подчеркивает, что именно в апреле компания подала заявку на регистрацию бренда текилы в Ямайке, что могло быть сделано с целью не дать "перехватить" название.