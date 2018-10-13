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«Привет из 90-х», «дворянское поместье» и «шляпа Наполеона»: какие дома строят богатые белорусы

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  • 13.10.2018, 12:18
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Фото: onliner.by

Самые колоритные дома строят в Минске и вблизи столицы, но не отстают и регионы.

В каждом более-менее крупном белорусском городе есть отдельная вселенная — частный сектор, в котором живут обеспеченные люди и которому в ближайшей перспективе не грозит снос. Злые языки величают такие кварталы «долиной нищих», «местной Рублевкой», пристанищем для сирот — чего не скажешь, когда лично тебе не светит переселиться в хоромы. Самые запоминающиеся и колоритные дома, безусловно, строят в Минске и вблизи столицы. Но и областные центры стараются не отставать.

Вместе с одним из основателей архитектурного бюро Zrobym Architects Алексеем Кораблевым realt.onliner.by оценил (с эстетической точки зрения) самые выдающиеся постройки частного сектора Витебска.

По словам Алексея, в целом ситуация на архитектурном фронте становится веселее: однотипные коробки с маленькими окнами и скучной кровлей уходят в прошлое, а их место занимают дома, соответствующие духу времени.

— Люди, которые занимаются строительством в настоящий момент, уже начали отходить от стандартных проектов. Им хочется воплотить в жизнь что-то индивидуальное, интересное, ведь наконец пришло понимание, что типовое решение не всегда соответствует запросам конкретной семьи. Также заказчики стали больше внимания уделять экстерьеру, осознав, что он важен настолько же, насколько и интерьер.

В Беларуси сейчас в основном строят небольшие дома, причем наше понимание слова «небольшой» кардинально отличается от российского. Для соседей маленький дом — это меньше 200 квадратных метров, для белорусов это уже большой коттедж. В целом наши люди стараются ограничиться функциональными 80—150 «квадратами». А к стройке все больше подходят с умом: так как процесс возведения дома очень затратный (чуть ли не дело всей жизни), просчитывать начинают все и смело отказываются от излишеств.

Большая площадь — большие счета?

Массивный бежевый особняк, спрятанный за неприступным серым забором, издалека бросается в глаза — очевидно, что денег в него вложено немало, при этом хозяин готов расстаться со своим детищем и выставил его на продажу.

Фото: onliner.by

— Скорее всего, этот дом был построен еще в девяностые — тогда были модны коттеджи в замковом стиле по 500 «квадратов» и больше. Очень показательно, что дом продается: обслуживать и отапливать такие площади весьма проблематично. К тому же может меняться состав семьи: дети вырастают, разъезжаются, и хоромы становятся никому не нужными.

Как правило, первый дом, который строит человек, — это всегда желание сделать побольше, получше, побогаче. А потом вдруг оказывается, что это не востребовано. Да, у хозяев есть деньги: участок ухоженный, все деревья аккуратно подстрижены. Но при этом, на мой взгляд, это не статусный дом: когда-то у собственника были средства, и он вложился в стройку, но сейчас, видимо, финансовая ситуация изменилась.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

С архитектурной точки зрения дом не представляет никакой ценности. Не факт, что за этот проект вообще платили — может, нашли что-то подходящее у знакомого архитектора и адаптировали. Мне даже кажется, что он достраивался поэтапно — новые объемы появлялись со временем, «захватывая» все больше земли. Что касается кровли, то это явная отсылка к Средневековью — пики, флюгеры… Видимо, человеку нравится этот исторический период или просто кровельщики сказали: «У вас есть дымоход, можем его украсить, а еще сделать „заборчик“», — и хозяин согласился. Какой-то последовательной линии в архитектуре не прослеживается: намешано много всего — даже Средневековье до конца не дожато.

Дом как из сказки

Фото: onliner.by

— Сруб — это неубиваемая классика. Это примерно то же самое, как мужчине надеть костюм: всегда смотрится органично. А тут еще и сруб-кругляк — каноничнее некуда. Авангарда здесь нет, строгое соблюдение традиций. Хорошо, что дом построен из дерева: экологично, комфортно. Отторжения здание не вызывает, все достаточно гармонично. Единственное, забор совсем не вписывается, но это уже, похоже, белорусская национальная черта — строить глухие и высокие заборы, за которыми ни тебя не видят, ни ты никого не видишь.

Дом достаточно сложной формы. Почему он был построен именно так, сказать затрудняюсь: работа в несколько этапов, реконструкция, архитектурная задумка?.. Тем, кто планирует возводить дом из сруба, стоит учесть, что к такой постройке надо относиться философски: к примеру, со временем может появиться щель в стене, и от этого никто не застрахован. К тому же срубы — это холодные дома (если стена не двойная), а значит, на отопление придется тратить больше, чем если бы стены были возведены из того же керамзитобетона. Поэтому такие дома в основном возводят в качестве дач, для сезонного проживания в теплое время года.

«Белый куб»

Фото: onliner.by

Бело-черный дом с большими окнами — еще одно приметное здание частного сектора Витебска.

— Начиная стройку, люди очень беспокоятся о том, чтобы закупить все материалы, предусмотреть своевременную поставку и так далее. Но при этом многие забывают, что «нематериальное» — проект здания — куда важнее, чем закупленные день в день блоки. В доме вам предстоит жить годами, смотреть на него — тоже, поэтому не стоит игнорировать эту сторону вопроса и думать: «Я все сам могу».

Что касается архитектуры, то в этом доме нет ничего примечательного: объем первого этажа повторили на втором и накрыли скатной крышей. Идей, по сути, никаких — самое простое и очевидное решение. В то же время в зачет данному зданию идет то, что оно без башенок и не разноцветное. Белый цвет скрадывает объем (в любом другом цвете дом смотрелся бы еще более громоздким), темно-серая металлочерепица — небольшой плюс в карму. Также окна значительно больше, чем в первом доме, — это хорошо.

«Шляпа Наполеона»

Фото: onliner.by

— Думаю, что в этом доме очень высокие потолки, — рассуждает Алексей Кораблев. — Почему хозяин решил так сделать? Может, крутой рельеф или узкий участок, и поэтому собственник «пошел в высоту». Непонятно, почему забыли про дымоход, а потом вывели на фасад заметную металлическую трубу, портящую вид.

Фото: onliner.by

Здание смотрится непропорционально. Крыша большая, темная и давит на дом. Мансардная крыша (вроде как) имеет такую высоту, что запросто можно было организовать полноценный этаж. Видно, что смонтирована ливневка, но я уверен, что она не работает на все сто: из-за уклона вода будет падать на нее с такой скоростью, что водостоки не справятся. Самое обидное, что кровля действительно дорогая, и сделать ее можно было по-другому. Зато за продавцов кровельных материалов можно порадоваться: они явно хорошо заработали.

«Махровые девяностые»

Фото: onliner.by

Этот дом, который когда-то выглядел как дворец, хозяин тоже торопится продать. Более того, ставит перед собой амбициозную задачу обмена на жилье в Москве или Санкт-Петербурге. Может, есть желающие?..

— Похожий дом я видел под Дзержинском, мне рассказали его историю, — вспоминает один из основателей архитектурной студии Zrobym Architects. — В девяностые человек «поднялся», продавая на «Ждановичах» петарды. Почувствовав деньги, буквально за полгода построил себе дворец. Вероятно, тут такая же история. Дом как нельзя лучше подходит для продавца петард: замковый стиль с украшательствами. Но, увы, это не барокко или что-то в этом духе. Стиля тут вообще нет: как рисовалось, так и строилось. Видимо, архитектор следовал строгим указаниям заказчика. Забор из силиката тоже говорит сам за себя.

Опять же, заметьте: дом построили из красивого кирпича, выкладывали элементы, а теперь утепляют и оштукатуривают. То есть дворец оказался холодным, и сейчас вся красота, за которую ратовал хозяин, будет погребена. Да и кирпичи уже начали осыпаться. Мне кажется, что этот дом — отягчающее обстоятельство для участка (если он расположен в хорошем месте). Снеси — и цена земли вырастет.

Дворянские корни

Фото: onliner.by

— Это, пожалуй, самый большой дом из увиденных. В нем, наверное, около 700 «квадратов». Судя по состоянию травы на участке, активно стройкой сейчас не занимаются. Если его продают, я пойму почему.

Здание очень напоминает дворянское поместье. Если бы я такое увидел где-нибудь в лесу, то сказал бы, что это радзивилловское поместье: явно строилось в этом ключе. Кстати, пример не самый страшный — объемы, пропорции смотрятся более-менее органично. Режут глаз разве что белые пластиковые окна и штукатурка.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Очевидно, что строительство такого дома-усадьбы уже вытянуло огромное количество денег из кошельков хозяев. Не меньше уйдет на то, чтобы довести его до ума. Глядя на все это, возникает вопрос: зачем в 2018-м строить поместье? Может, проще и дешевле было бы купить усадьбу XVIII века и, восстановив, жить в ней…

Современные штрихи

Фото: onliner.by

Этот дом сильно отличается от всего, что строится в Витебске. Прямо «пришелец» среди дворцов и однотипных «коробок».

Фото: onliner.by

— Здесь явно обращались за помощью к архитектору. Это необычный дом со сложной крышей и подчеркнутой симметрией. Насколько хорошо он получился, затрудняюсь сказать: он явно лучше всего остального, но проект на любителя, я бы себе такой не строил.

Фото: onliner.by

Странно, почему окна совсем небольшие. В современном жилье хочется больше света, единения с природой. Может, этот момент компенсируется размерами окон во дворе? Если проект рисовал молодой архитектор, то у него явно есть задатки для того, чтобы стать хорошим специалистом. Не исключено, что сказалось влияние заказчика. Мне кажется, что изначально проект был более смелым и интересным.

Итальянский дом

Фото: onliner.by

— В этом случае все испортила крыша. Человек явно сэкономил, и получилось то, что получилось. А ведь на отделку стен камнем ушло много денег, это действительно дорого. Более того, в итоге стены выглядят неплохо, достаточно аккуратно. Но крыша страшно «дешевит».

Фото: onliner.by

Если бы на кровлю вместо композита уложили настоящую черепицу натурального цвета, вид был бы совсем другой — дом напоминал бы итальянский особняк. Было бы гораздо симпатичнее и гармоничнее. Ну и ужасный забор — вечная тема.

Фото: onliner.by

Куда же без башенки?

Фото: onliner.by

— Глядя на этот дом, даже не знаю, что сказать. Башня, конечно, зря. Убери ее — и будет обычный дом без претензии. А так… Наверное, о ней очень сильно просил заказчик: видимо, хотел порадовать ребенка. Архитектор держался-сопротивлялся и в какой-то момент сдался. Получилась классика девяностых.

Фото: onliner.by

Дом культуры

Фото: onliner.by

— Стиль довольно интересный — какой-то деконструктивизм 1998 года. Здание напоминает не жилой дом, а дом культуры или администрацию, исполком. Может, построили, чтобы проект не пропадал (если бизнес не пошел и общественное здание не удалось возвести).

Фото: onliner.by

В любом случае красить стены в разные цвета не стоило, однотонным он бы смотрелся намного лучше. И дорогущий забор точно не отсюда — его стоило бы перенести в «итальянский» дом. Да, надо бы двум хозяевам поменяться заборами.

Фото: onliner.by

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