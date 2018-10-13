В Зельве предприятие продали вместе с коллективом 7 13.10.2018, 18:36

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Мы возвращаемся в Средневековье?

Что делать жителям Зельвы, которые остались без работы, денег и даже без трудовых книжек? На Горячую линию обратились сотрудники одного из предприятий. По словам людей, работодатель за долги продал склады, где они работали много лет. Как уверяет, по закону – вместе с имуществом и коллективом, пишет «Газета Слонимская».

Но новому хозяину работники оказались не нужны. Люди каждый день приезжают на работу и дежурят под дверью.

Замки на воротах складов в Зельве новый владелец «Агробиоресурса» поменял две недели назад. Доступа к рабочим местам нет. Но люди продолжают каждое утро приезжать, стоят у забора по восемь часов, греются в машинах. Боятся увольнения. Только вот кто теперь их работодатель, разобраться не могут.

Бывший хозяин площади продал, чтобы погасить долг по кредиту. Новый – с коллективом не знаком. Расчёт не получили даже те, кто уволился. «Агробиоресурс» – контора, специализирующаяся на аренде складских помещений в нескольких областях страны. Офис находится в Минске, где собственно и лежат трудовые книжки работников из Зельвы. И здесь же поясняют – счета арестованы, как только деньги появятся, задолженность погасят. Только персонал из Гродненской области больше не их сотрудники, документы хранят просто, чтобы передать новым владельцам. Бывший директор общаться готов только по телефону. На предприятии в Брестской области – это новые владельцы складов точно также в телефонном разговоре удивляются: в Зельве покупали недвижимость, откуда люди? Пока бизнесмены спорят, люди ждут.

Юридически предприятие «Агробиоресурс» всё ещё существует. И уволить людей может, правда, в этом случае придётся выплатить сотрудникам все долги плюс компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат. А к такому сценарию бывшие руководители предприятия не готовы. Поэтому сегодня главный вопрос для специалистов в этой запутанной складской истории: как вернуть персоналу на руки хотя бы трудовые книжки?