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В Белостоке задержали белоруску, торговавшую поддельными товарами из Турции

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  • 14.10.2018, 16:05
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Фото: IAR/Łukasz Kowalski

Рыночная стоимость изъятого составляет более $100 тысяч.

Сотрудники польской налоговой службы задержали на одном из рынков Белостока гражданку Беларуси. Были изъяты более 860 единиц поддельных товаров, которые реализовывались под видом известных брендов: одежда, сумки, кошельки, нижнее белье и обувь. Как позже рассказала женщина, она приобрела товары в Турции для продажи в Польше.

Рыночная стоимость изъятого, согласно оценкам властей, составляет около 400 тыс. злотых (более $100 тыс. по текущему курсу), сообщает (onliner.by https://people.onliner.by/2018/10/14/belostok-7 ) со ссылкой на BiałystokOnline.pl. Представители владельцев зарегистрированных товарных марок подали ходатайство о привлечении белоруски к ответственности.

Польское законодательство достаточно сурово относится к подобным нарушениям. Наказанием может стать штраф и тюремное заключение сроком до двух лет.


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