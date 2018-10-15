Папа Франциск причислил к лику святых семь человек 1 15.10.2018, 10:24

На церемонию канонизации на площади Святого Петра собрались 70 тысяч верующих.

Римско-католическая церковь причислила к лику святых семь человек, в том числе бывшего понтифика Павла VI, скончавшегося в 1978 году.

14 октября церемонию канонизации на площади Святого Петра провел Папа Римский Франциск, пишет агентство ANSA.

В числе новых святых, – убитый в Сан-Сальвадоре архиепископ Оскар Ромеро, который активно выступал против социального неравенства и критиковал обе стороны конфликта во время гражданской войны в Сальвадоре. Он был застрелен солдатами во время мессы в 1980 году. Убийц Ромеро так и не осудили. К канонизации архиепископа призывали католики из Латинской Америки.

Также Ватикан причислил к лику святых итальянских священников Франческо Спинелли (1853–1913) и Винченцо Романо (1751–1831), монахинь Марию Катерину Каспер и Насарию Марч Мессу, а также светского праведника Нунцио Сулприцио. На церемонию канонизации на площади Святого Петра собрались 70 тыс. верующих. Портреты новых святых вывесили на передней части базилики Святого Петра.