Защитники Куропат остановили строительную технику в урочище 15.10.2018, 13:40

Фота Арсенія Дзядка

Бульдозер рыл траншею прямо у крестов.

Утром 15 октября защитники Куропат увидели, что в урочище работает техника. Бульдозер раскопал траншею около 12 метров в длину, об этом nn.by сообщил координатор защиты, сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

«Машины работают прямо под крестами. Это ужас, что творится. Все работы должны происходить исключительно под лопату, поскольку это охраняемая территория», - отмечает Северинец.

Траншею выкопали для слива воды с кольцевой дороги. За работы отвечает Боровлянский спецлесхоз. На месте работает также трактор и МАЗ.

Завтра в Куропатах должна начаться работа археологов.

Как передает «Радыё Свабода», защитникам Куропат удалось добиться прекращения работ.