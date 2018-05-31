Защитники Куропат: Нам нужен музей, а не кабак 31.05.2018, 11:08

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Власти должны отменить все разрешения на существование ресторана в урочище.

Комитет спасения мемориала Куропаты, в который вошли оппозиционные политики и активисты, передали в Минкульт и Миноблисполком обращение с просьбой отдать построенный «Бульбаш-холл», переименованный в «Поедем поедим», под музей жертв сталинских репрессий, сообщает tut.by.

«Мы требуем от сегодняшних властей срочно отменить все разрешения на существование этого ресторана, которое являются незаконным с самого начала строительства и оставить защитные зоны (в том числе зоны регулируемой застройки) для нужд мемориала первой категории международной значимости, которыми являются Куропаты, место гибели жертв сталинского террора.

Мы требуем от сегодняшних властей на базе построенного комплекса открытия музея жертв сталинских репрессий, а не кабака», — говорится в обращении активистов. Защитники урочища также составили петицию, в которой требуют «прекратить издевательства над памятью замученных жертв сталинского террора и уважительного отношения к памяти репрессированных».

Напомним, на днях стало известно, что несостоявшийся комплекс «Бульбаш-холл», переименованный в «Поедем поедим», построенный возле урочища Куропаты — места массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов, откроется 1 июня. От крестов, установленных по периметру расстрельного леса, развлекательный комплекс отделяют несколько десятков метров.

Один из лидеров оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец считает провокацией открытие ресторанного комплекса именно сейчас. Он рассказал, что защитники Куропат планируют «культурно и настойчиво предложить владельцам зданий передать их общественности для создания музея сталинских репрессий». Защитники Куропат планируют прийти на открытие ресторана, чтобы оставить записи в книге жалоб, раздать сотрудникам буклеты с информацией о том, что это за место — Куропаты.

«Мы же культурные, мы же белорусы, поэтому ничего ломать или портить никто не будет», — заверил Павел Северинец.

В воскресенье, 3 июня, в урочище Куропаты пройдет митинг-реквием «День памяти о геноциде», посвященный 30-й годовщине открытия Куропат — места массового захоронения жертв НКВД 1937−1940 годов.