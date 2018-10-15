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Что белорусские православные думают об украинской автокефалии

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  • 15.10.2018, 16:45
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Официальный Минск могут ждать реальные имиджевые потери.

Официально православная церковь считается в Беларуси крупнейшей религиозной конфессией. Согласно данным на июль 2010 года, предоставленным аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей после последней переписи населения, общее число православных в стране составляет около 4,5 миллиона человек - примерно половина населения. Верующими себя назвали 58,9% жителей страны, из них 82,5 % относят себя к Белорусскому экзархату Русской православной церкви (РПЦ).

В понедельник, 15 октября, в Минске состоится заседание Синода РПЦ, запланированное еще весной как ответ на визит в Литву Папы Римского Франциска. Однако повестка заседания резко поменялась, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла анонсировал, что Синод РПЦ даст окончательную оценку действиям Константинопольского патриархата. Что белорусские православные верующие думают о начавшейся процедуре предоставления автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ), к которой приступил Синод Вселенского патриархата в Стамбуле, выясняла DW.

Автокефалия УПЦ: политика и религия

Могилевчанин Алексей Кириенко, получая среднее образование, параллельно посещал и воскресную православную школу при могилевском Трехсвятительском кафедральном соборе. Будучи ее выпускником, он знает все каноны. При этом Кириенко человек не только религиозный, но и политически активный.

На последнем съезде оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) был избран заместителем председателя. Кириенко положительно отзывается о возможной автокефалии УПЦ. Реакцию РПЦ на это он назвал "политическими играми" и выразил уверенность, что для верующих людей совершенно ничего не изменится.

Настоятельница Подникольского монастыря в Могилеве игуменья Ефросинья также считает вопрос автокефалии УПЦ политическим. Поэтому она и отказалась что-либо комментировать для DW, посоветовав обратиться в главный городской собор Трех святителей. При этом одна из монахинь, через которую общалась игуменья, и вовсе призналась, что "просто ничего об этом не знает".

Подникольский монастырь многие считают самым пророссийским местом в Могилеве, ведь здесь хранится и почитается, пожалуй, единственная в Беларуси икона последнего российского императора Николая II, причисленного в 2000 году РПЦ к лику святости "страстотерпцы". Тем не менее верующие здесь не стали защищать позицию РПЦ, а блиц-опрос прихожан показал, что о происходящем в Украинской православной церкви мало кто знает. Вероятно, это результат отсутствия информации на эту тему в местной прессе, которую читает большинство прихожан.

В главном могилевском храме Трех святителей DW также не удалось взять комментарий. Архиепископ Могилевский Софроний выехал в Минск для участия в Синоде РПЦ, а в его отсутствии никто не взял на себя ответственность оценить действия Константинополя. Один из служителей, пожелав остаться неизвестным, пояснил, что вряд ли кто-то осмелится на комментарий, ведь позиция священников будет такой, как укажет минский митрополит.

Что же касается прихожан, то они оказались здесь больше осведомлены о ситуации с УПЦ, однако выразить свое отношение к происходящему не смогли: все сошлись во мнении, что братское отношение к православным и украинцам, и россиянам не изменится.

Беларусь - светское государство

Но реальность гораздо сложнее и должна быть дополнена иными данными, указывающими на светскость белорусского общества, считает теолог, директор центра "Экумена" Наталья Василевич, которая сейчас пишет докторскую диссертацию по философии и православному богословию в университете Бонна.

Говоря о людях, называющих себя православными, следует различать две их категории, считает могилевчанин Алексей Кириенко. Цифры вроде 83% православных, полагает он, берутся после переписей населения, на которых люди, не задумываясь, отождествляют себя с привычной для них конфессией - и это самая большая категория православных людей. Однако на самом деле, считает Кириенко, воцерковленный верующий должен еженедельно посещать богослужение, знать ряд молитв. А с этим, продолжает он, большие проблемы: "Статистика будет очень неприятной для РПЦ".

Навскидку Кириенко насчитал в Могилеве лишь шесть действующих храмов, три из которых были построены в последнее десятилетие. Далеко не всегда они заполнены, отмечает он. Но даже если представить, что каждый примет тысячу человек, то для города с населением в 370 тысяч процент реальных прихожан будет на уровне погрешности.

Согласно опросу Gallup, который был проведен в 114 странах в 2009 году, Беларусь находится в группе из одиннадцати стран, где религия в повседневной жизни не играет ни малейшей роли. При этом, отмечает Наталья Василевич, ни Россия, ни Украина в этот список не попали. Эта ситуация актуальна и сейчас. То есть, Беларусь является самой не религиозной среди трех этих стран, так что возможен вариант, не исключает Василевич, когда белорусы просто не заметят противостояния вокруг автокефалии УПЦ.

БПЦ - это даже не автономия, а лишь экзархат

Минский Историк Анатолий Сидоревич согласен с таким мнением. Более того, в конце 80-х годов, вспоминает он, количество неверующих белорусов достигало 70% населения. В 2003 году было подписано соглашение между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью (БПЦ), в рамках которого были разработаны ряд программ в сферах образования, культуры, соцзащиты.

Нужно понимать, продолжает Сидоревич, что БПЦ это даже не автономия, а лишь экзархат, которым руководит назначаемый Москвой человек. По сравнению с Россией кажется, что белорусские иерархи РПЦ живут скромнее - без дорогих автомобилей и часов. Но это может быть результатом того, что, в отличие от России, об этом мало пишут в белорусских СМИ. Некоторые резиденции местных архиепископов, утверждает Сидоревич, выглядят не хуже, чем у россиян.

Но, по выражению историка, лимит рекрутинга исчерпан - верующие белорусы определились с деноминациями, и притока верующих в церкви больше нет. Поэтому, добавляет Сидоревич, православные священники были допущены в учебные заведения и подразделения армии, однако, по его мнению, плодов это пока не принесло.

В то же время белорусы, по оценке Сидоревича, стали заложниками позиции РПЦ. Если 15 октября на Синоде в Минске будут приняты решения об отходе РПЦ от Всемирной православной церкви, то они будут названы "Минскими постановлениями Синода". И это принесет Минску реальные имиджевые потери, хотя обычные прихожане на низовом уровне не станут исполнять эти решения.


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