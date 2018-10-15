Максим Гацак: Cобытия вокруг украинской автокефалии очень сильно повлияют на ситуацию в Беларуси 1 15.10.2018, 19:45

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Максим Гацак

Автокефалия белорусской церкви возможна.

Визит патриарха в Беларусь – значимое событие, но вряд ли оно напрямую связано с тем, что сегодня происходит в отношениях между Москвой и украинской церковью. Визит в Минск был запланирован еще весной, объясняет «Белсату» редактор христианского информационного портала «Крыніца» Максим Гацак.

Между тем, события вокруг украинской автокефалии очень сильно повлияют на белорусскую ситуацию по ряду факторов.

«Во-первых, это будет еще один шаг к возможной белорусской автокефалии. В перспективе. Не в ближайшее время, но в перспективе. Потому что автокефалия украинской церкви, как раньше и польской, будет выдаваться на основании того, что Киевская метрополия, которая охватывает территорию современной Беларуси, принадлежала к Константинопольской церкви и была передана Москве на временное владение. И на основании этого Константинополь заявляет, что является матерью церкви Украины, соответственно и для Беларуси, и поэтому можно спокойно предоставлять автокефалию на основании этого», – объясняет Гацак.

Хотя Москва и оспаривает это право на автокефалию, но Максим Гацак уверен, что события будут развиваться стремительно, и процесс, который начался в Украине в августе, уже не остановить.