Лига наций: После первого тайма Беларусь играет вничью с Молдовой 15.10.2018, 22:42

Фото: tut.by

Счет пока не открыт — 0:0.

сНа минском стадионе "Динамо" завершился первый тайм матча четвертого тура Лиги наций между сборными Беларуси и Молдовы. Счет пока не открыт — 0:0, передает pressball.by.

В пассиве хозяева два "горчичника". На 4-й минуте был предупрежден Сергей Кисляк, на 25-й — Юрий Кендыш.

БЕЛАРУСЬ — МОЛДОВА — 0:0 (после первого тайма)

БЕЛАРУСЬ: Горбунов — Риос, Сиваков, Мартынович (к), Поляков — Маевский, Кендыш — Ковалев, Стасевич, Кисляк — Сарока.

Запасные: Гутор, Черник, Драгун, Бурко, Политевич, Корзун, Сигневич, Нехайчик, Путило, Лаптев, Скавыш.

МОЛДОВА: Кошелев — Рябчук, Епуряну (к), Посмак, Жардан — Карп, Гацкан — Антонюк, Ионицэ, Гынсарь — Дамашкан.

Запасные: Намашко, Дедов, Граур, Санду, Розгонюк, Антон, Бойчук, Кочук.