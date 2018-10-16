Как съездить из Минска в Вильнюс за $6 16.10.2018, 11:50

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Скидка 50% от Минсктранса на некоторые направления из Минска.

Распродажа действует до 31 октября, отправиться в поездку можно до 1 ноября. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно купить специальный код на сайте slivki.by и следовать инструкции на сайте, пишет tio.by.

Стоимость билетов:

Минск-Вильнюс: 12 руб. вместо 24 руб.

Минск-Каунас: 15 руб. вместо 30 руб.

Минск-Калининград: 17,50 руб. вместо 35 руб.

Минск-Рига: 17,50 руб. вместо 35 руб.

Минск — Киев: 19 руб. вместо 38 руб.

Минск-Таллин: 27,50 руб. вместо 45 руб.

Акционные билеты можно купить только в одном направлении - из Минска.