Как съездить из Минска в Вильнюс за $6
- 16.10.2018, 11:50
Скидка 50% от Минсктранса на некоторые направления из Минска.
Распродажа действует до 31 октября, отправиться в поездку можно до 1 ноября. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно купить специальный код на сайте slivki.by и следовать инструкции на сайте, пишет tio.by.
Стоимость билетов:
Минск-Вильнюс: 12 руб. вместо 24 руб.
Минск-Каунас: 15 руб. вместо 30 руб.
Минск-Калининград: 17,50 руб. вместо 35 руб.
Минск-Рига: 17,50 руб. вместо 35 руб.
Минск — Киев: 19 руб. вместо 38 руб.
Минск-Таллин: 27,50 руб. вместо 45 руб.
Акционные билеты можно купить только в одном направлении - из Минска.