Фотофакт: В Бресте появился призыв от настоящего белорусского «батьки» 2 17.10.2018, 16:00

2,964

В центре города появилась стена генерала Станислава Булак-Балаховича.

В центре Бреста появились граффити с изображением белорусского генерала Станислава Булак-Балаховича. Рядом появился его стих-призыв, написанный генералом почти 100 лет назад, сообщает читатель сайта Сharter97.org.

Булак-Балахович был выдающимся деятелем белорусского освободительного движения первой половины 20 века.

В юности Булак-Балахович четыре года учился на агронома в Бельмонтах, затем некоторое время работал бухгалтером, а в 1904 г. стал управляющим имения графа Плятера в Дисненском уезде Виленской губернии. У местного населения Булак-Балахович пользовался репутацией народного заступника, так как часто выступал арбитром в спорах между крестьянами и помещиком. С тех пор он и получил прозвище «батька». Характеру Булак-Балаховича вполне соответствовала и первая часть его фамилии: «Булак» - это прозвище, ставшее частью фамилии, которое означает «человека, которого ветер носит».

Создав свою армию, он встал на защиту Белорусского Народной Республики. Именно в Бресте он сформировал свою армию и двинулся в знаменитый освободительный поход против большевиков. Слова его стихотворения, написанного по-белорусски и для белорусов, актуальны и сегодня: надо быть бдительными и готовыми встать на защиту Родины.