В колледже в Керчи нашли бомбу 11 17.10.2018, 16:06

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Саперы обнаружили взрывное устройство на месте трагедии.

Специалисты Национального антитеррористического комитета РФ нашли бомбу в здании политехнического колледжа в Керчи. Об этом сообщил представитель НАК Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — сказал Пржездомский.

В здании нашли тело молодого человека, который застрелился.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что нападавшим был 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

В результате нападения погибли 18 человек. Следственный комитет сначала завел дело о теракте, однако затем переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц.