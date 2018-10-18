Активистка прорвалась к председателю Слуцкого райисполкома 3 18.10.2018, 12:24

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Зинаида Тимошек борется против сноса старинного здания в Слуцке.

Случчанка Зинаида Тимошек попыталась достучаться до руководства города, чтобы снос старинного здания за центральной почтой был приостановлен. Она рассказала «Кур'еру», о чём успела поговорить с главой исполнительной власти.

Зинаиде Тимошек пришлось именно прорываться. Сегодня с утра, 18 октября, группа из десятка неравнодушных случчан пришла к зданию, которое планируется снести. Они безуспешно поговорили с Андреем Дробеней, директором Слуцкого зонального узла электросвязи (на балансе которого находится постройка). Три активиста оставили записи в книге замечаний и предложений.

И направились в райисполком, который находится фактически через дорогу.

В приёмной председателя Слуцкого райисполкома им сообщили, что сегодня у Андрея Янчевского не приёмный день. Ответом на их заявление о том, что вопрос срочный, была рекомендация обратиться в приёмный день.

После того, как из кабинета председателя вышли чиновники, Зинаида Тимошек попыталась сама зайти, но секретарь заслонила собой дверь и попросила случчанку соблюдать порядок. В противное случае, заявила секретарь, она будет вынуждена нажать тревожную кнопку. Ещё несколько минут Зинаида Тимошек ожидала, что председатель её всё же примет. Но когда секретарь пояснила, что приёма не будет, активистка направилась к двери и вошла в кабинет. Секретарь ничего не смогла противопоставить решительности Зинаиды Тимошек. Она лишь позвонила на пост охраны (на первом этаже) и попросила сотрудницу милиции подняться наверх. «Срочно», — попросила она по телефону.

Но пока милиционер поднималась, Зинаида Тимошек успела поговорить с Андреем Янчевским. И вот о чём:

«Он сообщил мне, что я веду себя по-хулигански, потому что пришла не в приёмный день. А пришла в необычный день на приём.

Я сказала, что сейчас разрушают дом старинный. И мы не будем ждать приёмного дня, иначе не будет про что говорить. И мне не нужно будет к нему приходить.

Я сказал ему — мы ничего у вас не просим. Только просим принять от нас сообщение о том, чтобы вы вмешались и остановили разрушение одного, вероятно, из исторических домов города Слуцка. Для Слуцка теперь уже любой дом, которому около ста лет, является историей.

Поэтому важно его сохранить.

Он сказал — если нужно, то сохраним. Если нужно остановить, то остановим.

Я говорю — вот этого только мы и добиваемся. Больше ничего, а вы даже не захотели нас принять.

А поскольку мне пообещали, если я дальше буду присутствовать, то, возможно, вызовут милицию, я просто покинула кабинет», - рассказала случчанка.