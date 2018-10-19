Белый шум 11 Ирина Халип

19.10.2018, 9:01

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Ирина Халип

На дрель в квартире соседа мы реагируем острее, чем на репрессии?

Знакомый сфотографировал на улице и выложил в Фейсбук снимки сурового вида подростков в темных спортивных одеждах с логотипом «МООП». Расшифровывается как «молодежный отряд охраны правопорядка» - бродят по городу и вроде как помогают милиции пресекать правонарушения. Открытые лица, чеканные профили, тяжелые взгляды. Сразу вспоминается юноша с пышной белокурой челкой из фильма Боба Фосса «Кабаре», поющий Tomorrow belongs to me в Берлине тридцатых. Очень похожие типажи.

На секунду задыхаешься от ужаса – они ведь не по приговору суда, они добровольно идут в БРСМ, в юные пособники милиции, в кружок «Юный омоновец», - а потом привычно ставишь чайник на плиту и листаешь новости и ленты социальных сетей дальше, в поисках настоящих новостей.

Закончено дело Коржича, прокурор запросил сроки для обвиняемых. Коржич?.. Ах да, это тот солдат, которого нашли в петле со связанными ногами. Уже приговор маячит? А казалось, новость о смерти солдата появилась лишь вчера. Вот время-то бежит!

Через неделю Дмитрий Полиенко выйдет из колонии. Да-да, конечно, помню. За что его сажали? А ни за что. Ну и ладно, выйдет – и замечательно. Все в конце концов заканчивается, пусть наслаждается свободой.

Уволен священник-интеллектуал Александр Шрамко – за то, что сфотографировал и выставил в социальной сети снимки охранников и лимузина патриарха. Так ведь не расстреляли же, в Сибирь не сослали. Пенсия у него 250 рублей – а кому сейчас легко?

В очередной раз осквернили памятник Михаилу Жизневскому – так ведь мертвым не больно.

Угрожают лидеру бобруйского профсоюза РЭП Галине Смирновой, а милиция бездействует. Не парься, Галина, серьезные парни не угрожают, а сразу убивают. Если угрожают – все нормально, есть шанс уцелеть.

Журналистку «Белсата» Ольгу Чайчиц снова задержали – да ладно, Оля, тебе же только штрафы дают, не пытают и не сажают. И тьфу на них, деньги еще заработаешь, а каждое задержание – это десяток репортажей в разных СМИ, уважай труд коллег, продолжай создавать информационные поводы. А если уж совсем есть нечего из-за штрафов – скинемся на пельмени всей страной, мы же всегда проявляли чудеса солидарности.

В соседней стране Олег Сенцов попал в реанимацию. Странно, что только сейчас – он же давно голодает. Ну ничего, выведут из голодовки, зафигачат капельницы в каждую действующую вену – зато в больничке какое-то время отлежится, все лучше, чем в ШИЗО или в отряде.

Брестские блогеры Петрухин и Кабанов получили по пять суток ареста за участие в митинге против строительства аккумуляторного завода, а правозащитник Роман Кисляк из ИВС доставлен в больницу, и суд перенесен на четыре дня – сначала подлечат, потом посадят. Ну и что такое пять суток «административки» по сравнению с настоящими уголовными сроками, а тем более с мировой революцией? А что у Кисляка давление поднялось, так у кого оно не поднималось? Тоже мне бином Ньютона – другие вон с раком и диабетом в тюрьму идут, и не на пять суток, а тут всего лишь давление.

Все эти события произошли в один день. Все они шли в новостных лентах разных белорусских ресурсов, но нигде не выходили в главные новости. Главным был визит патриарха и парафразы на эту тему. Не сомневаюсь, что многие читатели, пролистывая все остальное, позевывали: «Скучно-то как… Ничего интересного давно уже не происходит».

Нас еще можно пронять войной, терактом, убийством – но только очень кровавым и демонстративным. Или, на худой конец, массовыми арестами вроде дела «Белого легиона». Обычные каждодневные репрессии мы уже давно воспринимаем как белый шум. Будто всего лишь шуршат шины за окном, дует ветер, стучит дождь о подоконник, мурлычет кошка. Будто это все – нормальная повседневная жизнь. Будто и не было у нас времен, когда не сажали и не увольняли просто так. Будто так и должно быть. На назойливую дрель в соседской квартире мы реагируем куда более эмоционально, чем на постепенное уничтожение народа.

Не этого ли они добивались долгие годы?

В таком случае, пусть празднуют успех. Добились.

Ирина Халип, специально для Charter97.org