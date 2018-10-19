И лес рубят, и щепки не летят 1 Константин Скуратович

19.10.2018, 9:59

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Константин Скуратович

К счастью, эти многолетние мечтания руководства страны обречены на провал

Регулярно в Беларуси происходят события — как инициированные ее руководителем, так и объективно независимые от его «монаршей» воли. А ему со всем и всяким приходится разбираться. И если уж искать в этих обстоятельствах суровую сермяжную правду, то простая и неприукрашенная, но глубокая истина состоит в том, что очень часто практика расходится с теорией, которой придерживается руководитель.

Например, на днях А Лукашенко провел встречу с премьер-министром Сергеем Румасом и потребовал активнее развивать импортозамещение. Мол, «мы по импорту столько завозим, что в глазах порой становится темно: от зубочисток до двигателей». Притом что в лесной стране живем. Но уж такова ирония жизни, что «зубочистки» производятся в первую очередь странами безлесными, где каждая щепка используется с пользой.

А не так, что «лес рубят, а щепки летят»!

Вот чтобы пошло в Беларуси при ее лесистости, так это производство лаптей, появись на них спрос на отечественном или на внешнем рынках. Впрочем, никто ведь не возражает и против «зубочисток», но ввести полное импортозамещениие, превратить промышленность в простое натуральное хозяйство неразумно, во-первых, а во-вторых, невозможно. Вернее, возможно, если закрыть собственный рынок директивными методами, что обязательно приведет к полной утрате внешнего рынка. Ведь очевидно, что белорусские бренды в случае отказа от импорта, полностью утратят свой экспортный потенциал.

К счастью, эти многолетние (новаторские) мечтания руководства страны обречены на провал. Хотя бы благодаря китайским связанным кредитам, которые вынуждают страну закупать большинство промышленных «мелочей», включая, пардон, зубочистки. Если прибегнуть к протекционизму, который повысит конкурентоспособность собственной продукции по сравнению с китайской на внутреннем рынке, то расплачиваться за нее придется всем остальным, включая технологии. Ведь понятие современные технологии в Беларуси уже давно ассоциируется с маркировкой Made in China.

В этом не ничего предосудительного. Это простая констатация факта, что Беларусь, говоря по-старому, попала в классическую колониальную (технологическую) зависимость от КНР. И если так, то Беларусь принуждается к выходу на технико-технологический уровень своего «великого восточного стратегического партнера», который, благодаря сочетанию ряда обстоятельств, имеет собственные интересы здесь. Как утверждает белорусское руководство, «в сердце Европы». Технологический и технический уровень китайской промышленности уже является высоким и постоянно растет. Причем, быстрее, чем у многих развитых стран, и намного быстрее, чем в России.

С помощью российских технологий Беларусь не сможет модернизировать свою промышленность. Таких технологий в России просто нет. Сложно составить широкий перечень российских интересов в Беларуси. Но несомненно, что повышение технологичности белорусских предприятий не может быть приоритетом «взаимовыгодного союзного сотрудничества», поскольку только она сможет уменьшить их унизительную зависимость от российских ресурсов. Собственно, эта задача могла стать приоритетной для обретшей независимость страны и ее экономики, но от нее сразу отказались. Как я отмечал выше, сегодня предлагается едва ли не натурализация экономики под видом импортозамещения. На самом деле опасность «натурализации» возникла в самом начале, когда стала рушиться командно-административная система под давлением рыночных реформ.

Рынок проводил строгую селекцию устоявшихся народнохозяйственных связей, давая шанс на выживание только выгодным для всех партнеров связям. Разумеется, ситуация усугубилась после распада СССР, но, в отличие от бывших республик, новые независимые государства открылись для внешнего мира. И каждая получила возможность найти свое место в мировой экономике, используя те козыри, которые всегда есть у каждого.

Известно, технологии имеют исключительное значение для каждого общества и государства. Но у каждого из них имеется свое собственное отношение к технологиям. Например, Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года взял курс на «социально-экономическое ускорение» экономики и «перестройку». Предполагалось, что в центр будут поставлены интенсификация экономики и ускорение научно-технологического прогресса, перестройка управления и планирования, структурной и инвестиционной политики, повсеместное повышение организованности и дисциплины, коренное улучшение стиля деятельности. Предполагалось, что качественное улучшение общества будет достигнуто, в первую очередь, за счет научно-технического обновления производства и достижение мирового уровня производительности труда.

Что из этого получилось, знают все. По каким причинам, можно только догадываться. Например, на решение приоритетной задачи — качественное обновление машиностроения, государство потратило огромные ресурсы, но безо всякой пользы. Доходило до того, что предприятия фактически закрывались, а в это время в их адрес поступали заказанные за рубежом новейшие станки и оборудование. Снимай с платформы, устанавливай и давай продукцию мирового уровня. Но было поздно и некому…

Лукашенко сегодня едва ли не дословно цитирует молодого Горбачева. Мол, надо белорусским предприятиям перенимать мировые технологии, закупать оборудование и производить для себя все необходимое: «Этого хватит на всю нашу жизнь и нашим детям для развития экономики». После таких слов остается только развести руками… Ведь если на Белджи белорусские партнеры не могут освоить производство даже «сидений для автомобилей», то до отечественных «двигателей и трансмиссий» при такой жизни дело не дойдет.

Многие помнят, как солидарными усилиями всех участников экономики под патронажем высочайшего руководства проводилась модернизация производства телевизоров. Поначалу хотели построить завод собственных кинескопов. Хорошо, спохватились, поскольку мировые технологии радикально и мгновенно обновились. Поэтому локализация телевизоров ограничилась производством фурнитуры и футляров. И все на этом закончилось.

А ведь это давало хорошие возможности для организации производства, конкурентоспособных на внутреннем рынке зубочисток, пригодных и для экспорта.

Константин Скуратович, «Белрынок»