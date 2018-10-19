В Беларуси все магазины «Корона Техно» заменят на «5 элемент» 2 19.10.2018, 11:16

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Между владельцами торговых сетей заключен договор.

Между владельцами торговых сетей «Корона» и «5 элемент» достигнута договоренность о передаче торговых площадей, занимаемых магазинами «Корона Техно», в аренду ЗАО «Патио» для открытия на них магазинов бытовой техники «5 элемент». Об этом говорится в пресс-релизе оператора «Короны» компании «Табак-Инвест», поступившем в редакцию tut.by.

В конце ноября магазины «5 элемент» откроются в ТЦ «Корона», расположенных в Гродно, Барановичах и Бобруйске. Всего под брендом «Корона Техно» объединены 12 магазинов.

В «Корона Техно» уверяют, что права потребителей будут полностью защищены. «Табак-инвест» намерен и дальше добросовестно выполнять все свои обязательства, в том числе в рамках гарантийного обслуживания приобретенной техники. В случае возникновения вопросов на протяжении гарантийного срока покупатели «Корона Техно» вправе обращаться на инфоцентр ТЦ, в котором приобреталась техника, говорится в сообщении.

В «Табак-Инвест» уверены, что изменения придадут новый импульс развитию торговой сети «Корона», которая продолжает динамично расширяться. В ближайшее время новые магазины откроются в Бресте и Гродно, а в конце будущего года — в Гомеле.

Сеть «Корона» состоит из 12 гипермаркетов и 25 магазинов формата «у дома». «Табак-инвесту» также принадлежит фабрика по производству сигарет.

Совладельцами компании являются Павел Топузидис и Виктор Петрович.

Компания «Патио» контролирует сеть «5 элемент». Она объединяет 50 розничных магазинов в 31 городе и интернет-магазин. В компании работает более 2300 специалистов, говорится на сайте компании. По информации «Ежедневника», основными акционерами «Патио» являются Евгений Литвин, Андрей Балабин, Евгений Новоселецкий, Андрей Сидорин, Игорь Филяев.