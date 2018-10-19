Кто сгорит ярче? 3 Геннадий Гудков

19.10.2018, 11:20

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Геннадий Гудков

Дискуссию на эту тему открыл президент Путин, красуясь на сцене клуба «Валдай».

Я бы даже сказал, любуясь при этом собой и восхищаясь своей находчивостью. Дескать, россияне умрут красиво, попадут в рай, а их обидчики, которые якобы первыми начнут ядерный апокалипсис, «просто сдохнут, не успев покаяться». Наверное, верноподданническая, обыденная «зомбоящиком» масса с яростной преданностью в этот момент «ела своего кумира глазами»: какой крутой и отважный вождь ведет Россию сквозь ядерные бури. Но лично мне от таких заявлений стало тревожно: я абсолютно не хочу, чтобы мои дети и внуки попали в рай, сгорая в пламени ядерного пожара из-за политических понтов и авантюрной политики коррумпированных по самые уши правителей-миллиардеров, загнавших страну в конфронтацию со всем миром.

Во-первых, из мировых лидеров в последнее время никто о ядерной всемирной войне даже не заикался. А ведь, если верить Библии, сперва было слово. Уж что-то в последнее время в РФ слишком часто угрожают массированным ядерным «ответным» ударом всему миру. От ведущего гос-телепропагандиста, заявившего о возможности превратить США в «радиоактивный пепел» до шуточек Путина о попадании в рай россиян, которые обратятся в этот самый пепел при ядерной атаке Запада. Помножьте эти эпистолярные выпады на сверхагрессивную политику российского государства, его нарастающую вовлеченность в международные военные конфликты и углубляющийся кризис в отношениях со всем миром — так действительно до серьезной войны докатиться можно.

Во-вторых, усилиями Кремля уже создан реальный источник возможной серьезной военной конфронтации с Западом: поставка наших С-300 в Сирию. Кто еще не понял, это — прямой вызов Израилю и США. Практически перчатка, брошенная в лицо. Для еврейского государства наличие С-300 означает конец противодействия всем радикальным группировкам, которые угрожают ему ракетными и прочими бомбардировками, налетами и вооруженными вылазками. Потому что до сегодняшнего дня основным средством нейтрализации таких атак была израильская авиация, наносившая превентивные и ответные удары по всяким группировкам, готовившим или наносившим удары по его территории.

С поставками С-300, контролирующим все небо Ближнего Востока, это становится невозможным. Ключевые интересы Израиля жестко попраны, и это не останется без ответа. Хуже того, как утверждают некоторые мои знакомые-знатоки Сирии, Россия якобы намерена поставить туда те самые С-300, которые ранее готовились для Ирана (сделка была отменена под давлением США) и на которых якобы обучены «работать» как раз иранские специалисты (они сейчас вроде как находятся в Сирии). Если кто подзабыл, Иран неоднократно и открыто призывал уничтожить государство Израиль полностью, вообще стереть с карты мира. Теперь «развединформация» из Израиля, которой я хочу поделиться с Кремлем.

Как мне сказали некоторые видные израильтяне (мы общались с ними совсем недавно в ходе моей поездки в Европу), они не намерены долго терпеть эту ситуацию. Поэтому сейчас они вместе с американцами ищут способы и приемы, которые могли бы сделать их самолеты неуязвимыми для С-300. Пока они надеются на положительный результат. Но если все-таки этого не удастся сделать, то ответом на любой пуск С-300 по израильским самолетам последует самый жесткий — удар по комплексам и их полное уничтожение.

К сказанному надо добавить, что все действия подобного типа (не дай Бог!) будут осуществляться при поддержке США, которые давно держат щит ПВО-ПРО над Израилем и являются гарантом самого существования этой страны. Так что вариант конфронтации России с Израилем и Америкой — не «теоретический и гипотетический», а абсолютно реалистический. Уж не поэтому ли наш президент так подробно вдруг заговорил о рае, куда придется попасть миллионам жителей нашей великой державы при начале ядерной катастрофы?

И последнее. Наш военный потенциал сегодня многократно меньше НАТО, в том числе и ядерный. (О противоракетной обороне я даже не говорю). Причем настолько многократно, что война с Западом, не дай Бог ей разразиться, будет очень короткой и приведет к полному и окончательному уничтожению России и 90% всего населения. И это — не шутка про попадание россиян в «рай для мучеников», которые позволяет себе президент Путин. Остается одна надежда — эйфория от самолюбования достигла у него того предела, когда ради «крутого пиара» и популистского внешнего эффекта лидер ядерной державы позволяет себе заявлять такое, чего не имеет право сказать ни один ответственный политик, хоть немного думающий о жизни и безопасности миллионов своих сограждан. В противном случае, дорогие соотечественники, приготовьте себя и свои семьи к самому худшему.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»