Горди Дуайер: Надо показывать свой максимум и заслужить победу 5 20.10.2018, 8:57

Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился мнением о предстоящем матче с «Сибирью».

- В последнее время "Сибирь" набирает обороты. Она одержала пару хороших побед. И все же главное — наши действия. Надо быть готовыми к давлению хозяев с первых минут, а затем провести ровно весь матч. К тому же, это будет стартовый поединок выездной серии.

- Вы не раз говорили, что многое зависит от уверенности игроков в своих силах. Что могут здесь сделать тренеры?

- Поддержать ребят. Уверенность и мастерство приходят через работу. Хоккеисты должны показывать свой максимум и заслужить победу. Я настроен позитивно.

- Игра начнется довольно рано по минскому времени...

- Это один из вызовов, который предлагает лига. Но мы постарались составить оптимальное расписание. Команда готова к поединку, — приводит слова тренера официальный сайт "зубров".