Рискованные рынки оставьте любителям рулетки Андрей Никулин

20.10.2018, 9:04

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Сколько еще Россия будет одалживать деньги малопредсказуемым диктаторским режимам?

Просто напомню, что двадцать пять миллиардов долларов, которыми Россия собирается кредитовать строительство египетской атомной станции, принадлежат не Росэнергоатому, а общности под названием "многонациональный российский народ". У которого забыли спросить, что ему интереснее - одалживать деньги малопредсказуемому арабскому диктаторскому режиму или расходовать их иным образом, скажем у себя в стране, или вообще снизить налоги и сборы. Если так много свободных средств, что они выплёскивается вовне, к чему повышать НДС?

А еще есть многомиллиардный кредит под строительство атомной станции в Турции. А еще Бангладеш и ряд других веселых азиатских стран.

Пафос лоббистов понятен - стимулирование российского технологического экспорта, поддержка промышленности. Проблема в том, что поддержка одной отрасли идет за счет других.

Причем вероятность окупаемости средств и их возврата не очень велика. Были ли экономически выгодными для Союза предыдущие египетские мегапроекты? Асуан, сталелитейные заводы, инвестиции в ирригацию и инфраструктуру. Планировать что-то на долгий срок в стране, где президент недавно сменился силовым путем, за исламистов голосует половина населения и халифатчиков не могут извести в их пустынных норах - не самое умное. Причем, что над египетским, что над иными рискованно-азиатскими проектами всегда висит вероятность или национализации, или неожиданного закона о максимальной стоимости электроэнергии, делающий весь проект нерентабельным.

Все это не значит, что атомную промышленность не нужно продвигать и поддерживать, те же проекты в Финляндии, Венгрии и еще ряде стран смотрятся вполне надежно, по крайней мере без рисков резких культбитов и изменения обстановки на местах, ими и нужно заниматься. Рискованные же рынки оставьте любителям рулетки или странам, у которых свободные денежные активы исчисляются триллионами долларов и для которых возможные потери вполне терпимы, вроде Японии или Китая.

Андрей Никулин, Фейсбук