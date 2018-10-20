Как Саудовский король российского президента подставил 3 Аркадий Дубнов

20.10.2018, 18:36

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Аркадий Дубнов

Вот он и сознался.

Это стало ясно поздно вечером 19 октября, когда власти Саудовской Аравии признали, что журналист Джамаль Хашогджи погиб в результате "драки" в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

Хотя до этого саудиты наотрез отказывались признать свою причастность к таинственному исчезновению и убийству своего соотечестенника. Турецкие силовики утверждали, что его убили специально прибывшие для этого в Стамбул сотрудники саудовских спецслужб. Сообщается, что в Саудовском королевстве уже арестованы 18 подозреваемых в убийстве журналиста. "...В консульстве разговор подозреваемых с Хашогджи пошел по негативному пути и вылился в драку. Это привело к его смерти и попытке скрыть случившееся», — сказано в заявлении официального Агентства Саудовской Аравии.

Американская "Нью-Йорк Таймс", сссылаясь на свои источники в Саудии, сообщает, что оппозиционный саудовский журналист был задушен, когда попытался сбежать из консульства, обнаружив там оперативников.

Король Саудовской Аравии Салман, как сообщает арабская пресса, после случившегося велел создать комиссию по реформированию и модернизации саудовской разведки.

А ведь еще буквально накануне Путин, отвечая на Валдайском форуме в Сочи арабской журналистке, спрашивавшей, как изменятся отношения России с Саудовской Аравией после случившегося в Стамбуле, понадеялся, что будут представлены "какие-то доказательства, что произошло убийство", а уж потом "мы будем принимать соответствующие решения...".

И затем он тут же, что называется, перешел на личное, - "и в отношении России время от времени предпринимаются какие-то шаги, даже санкции по надуманным, как я уже много раз говорил, причинам, без всяких доказательств применения якобы нами чуть ли не химического оружия..." Это Путин, понятное дело, об отравленных в Солсбери "Новичком" Скрипале, его дочери, а также британца с британкой, которая скончалась.

"Так вот, никаких доказательств в отношении России нет, но шаги предпринимаются", не без обиды, но твердо заявил российский президент.

Таким образом, он нашел много общего в делах об убийстве в Стамбуле и отравлении в Солсбери. Мол, и там, и там нас с саудитами бездоказательно обвиняют, и уже предпринимают в ответ. Но штука в том, что короля Салмана еще только предупредили, что "предпримут", если сам не сознается... Ну, вот он и сознался. Там ведь на кону проекты с США на 110 миллиардов долларов на 600 тысяч рабочих мест. А вот Путина король-то подвел... Я думаю, что российский президент не ожидал такого подвоха, уверен был в Салмане, как в самом себе, что уйдет вместе с ним в несознанку. Но король-то старенький, не выдержал. А Путину-то что, он еще молодой и американские миллиарды ему ни к чему, все равно они там "все сдохнут".

Аркадий Дубнов, "Фейсбук"