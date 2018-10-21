12 нелепых высказываний Лукашенко в Гродно 16 21.10.2018, 9:07

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Диктатор шокировал студентов.

Во время визита в Гродно и встречи со студентами гродненских университетов Лукашенко заявил, что Гродненского область была «самой развитой, лучшей областью Советского Союза», пишет svaboda.org.

Лукашенко пригласил Путина в Гродненскую область, так как она лучше Могилевской

Во время встречи с Владимиром Путиным в Могилеве во время Форума регионов Лукашенко, по его словам, «отметил, что это не лучший регион, пригласил коллегу посетить Гродненскую область». На той встрече Лукашенко высказался, что «Могилев больше российский, чем белорусский» (по исторической принадлежности и национального состава это не так).

Об образовании

В ходе нынешнего визита в Гродно Лукашенко сделал еще несколько заявлений об образовании (цитаты по БелТА):

«Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира».

«Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит: это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом».

«Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, поедете, или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет — не спешите, сначала разберитесь, где вам лучше».

«Я категорически против того, чтобы мы слепо копировали чужие системы образования, у нас своя неплохая. Эту систему ломать не надо, ее надо совершенствовать, приспосабливая к современным условиям».

«У меня сложилось такое впечатление, что всех начали делать бакалавров, загонят всех в магистратуру — вот тогда ты будешь действительно специалистом. Это неправильно».

«Я смотрел на ваших парней, которые представляли свои работы, и меня не покидала мысль: да нормальные ребята, абсолютно, как у нас принято говорить, на европейском уровне. Они даже выше их».

«Революции нам не нужны. Мы уже прошли все эти революции, особенно в образовании».

«Я вижу Беларусь как удобную для жизни. И тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и хочет заработать, он это всегда может получить. Тот будет успешный, кто, срывая ногти и пальцы, карабкается на эту гору, получая образование, обучаясь и получая жизненный опыт, занимается собой».

«Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за пять или в шесть. И уже с первого, максимум со второго курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой — в зависимости от специальности».

«Для меня [студенчества] это не самые счастливые годы, это самые трудные годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамью и заставили изучать информатику, высшую математику и другое, которое в основном мне в жизни не понадобилось».

P.S. Про спорт

«Я понимаю, когда спортсмен вышел на лед или поле, то должен точно играть, воевать на поле».