Керчь: полный провал ФСБ 5 Эмиль Курбединов, «Крым. Реалии»

21.10.2018, 9:37

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Напрашиваются определенные выводы.

Трагедия, унесшая жизни более двух десятков людей, среди которых почти все подростки, не дает покоя, думаю, никому. Я и мои коллеги выражаем соболезнование всем семьям погибших и желаем им терпения и выдержки. В связи с этим массовым убийством напрашиваются выводы.

Почти пять лет я и мои коллеги, адвокаты и правозащитники, работаем с обвинениями в терроризме граждан. Мы видим, как по ним работают целые группы следователей. До шестнадцати человек в одной группе! Видим, как находятся «тайные» свидетели, как прослушиваются телефонные и кухонные разговоры. Как за счет государства заказываются многотомные экспертизы и так далее.

Но вчерашняя трагедия показала полный провал тех, кто должен обеспечивать антитеррористическую безопасность на территории Крыма. Там не глава Крыма должен был быть, а глава другой службы, обеспечивающей антитеррор на территории Крыма. Вот он и должен был быть на месте трагедии в Керчи и смотреть в глаза людям.

Когда проводят обыски и аресты в домах крымских татар, мусульман, то подключаются все службы и спецподразделения: гвардии, добровольцы, люди в штатском, вооруженные формирования, запускаются беспилотные летательные аппараты. Немыслимое количество жалоб активистов на попытки вербовки спецслужбами с элементами пыток и запугиваний. Кураторы во всех учреждениях и организациях. Сети модераторов соцсетей, интернета, которые в миг вычисляют «не тот репост» или «не тот комментарий» не выходя из кабинета.

Все это показывает огромные возможности, но они направлены не в то русло. Подросток смог приобрести комплектующие для взрывного устройства, собрать его и привести в действие, приобрести оружие и боеприпасы. Подросток, по показаниям свидетелей, вел себя соответственно на протяжении длительного периода. Вот хочется спросить: где были все эти кураторы и люди в штатском? Где были агенты и модераторы?

Мне страшно представить, что в этом террористе официально признали бы крымского татарина или украинского активиста. Если бы это было озвучено, то вакханалия и разжигание межнациональной, межконфессиональной вражды на госканалах просто продолжила бы разливаться рекой.

Сегодня вообще нет гарантий защищенности от таких трагедий. «Террористами» объявлены врачи, продавцы, рестораторы, многодетные отцы, которые не оставались в стороне от горя ближнего и помогали соотечественникам. У них в домах находят лишь литературу и цифровую технику. У них нет оружия и бомб. Они не планировали убийств и захвата власти.

Почему они годами сидят в тюрьме? Почему на свободе оказался тот, кто готовился взрывать, убивать – и реализовал это в полном объеме? Это главные вопросы, которые возникают у меня и моих коллег сегодня. Это полный провал тех, кто должен осуществлять защиту в таких случаях. Они направили все свои силы абсолютно в другое русло.

Эмиль Курбединов, крымский адвокат, «Крым. Реалии»