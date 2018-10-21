Россию отказываются подключать к европейскому аналогу SWIFT 5 21.10.2018, 12:19

2,924

Центробанк РФ не получил приглашения.

ЦБ РФ пока не получал приглашение присоединиться к европейскому аналогу платежной системы SWIFT. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия-24", пишет finanz.ru.

"Мы считаем, что такая концепция [аналога платежной системы SWIFT] реализуемая. Что касается европейской [инициативы] - это их проект. Мы пока не получали приглашений в нем поучаствовать, но, если вдруг они будут, конечно, мы рассмотрим", - сказала она.

Главы ЦБ отметила, что в России инициатива создания альтернативной SWIFT платежной системы уже реализована, а также подготовлена техническая возможность для подключения иностранных контрагентов.

"У нас есть полный аналог SWIFT, и это не просто теоретическая модель, какое-то тестирование, это работающая модель. У нас сейчас более 10% всех финансовых сообщений проходит через нашу систему. Она удобная, потому что работает в таких же форматах, как SWIFT. К ней подключены и банки, и имеют возможность подключаться и корпорации, и казначейства. Уже технически готовы решения, если захотят подключиться иностранные участники", - сказала Набиуллина.

При этом как бы ни развивалась ситуация, угрозы финансовой изоляции России нет, подчеркнула она.

Напомним, о необходимости создать в ЕС независимую от США платежную систему - аналог SWIFT - в сентябре заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Он отметил, что такой проект поможет работать с Ираном в условиях санкций США, которые вступают в силу с начала ноября.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя инициативу Мааса в интервью телеканалу "Россия-24", отмечал, что РФ готова присоединиться к евро-SWIFT.