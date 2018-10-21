В Афинах напали на посольство Канады 21.10.2018, 12:54

Нападавшие использовали кувалды и краску.

В воскресенье утром на канадское посольство в северном афинском пригороде Халандри атаковали группа из около 10 человек, используя кувалды, чтобы разбить стекло на входе.

Об этом пишет Ekathimerini.

Злоумышленники бросали красную и черную краску на фасад. Инцидент произошел в 6:10 утра, у всех нападавших были закрытые лица.

Охранники в посольстве вызвали полицию, а кадры видеонаблюдения показали, что нападавшие прибыли на мотоциклах, которые они припарковали возле супермаркета, расположенного примерно в 150 метрах от посольства.

Одного мужчину задержали в районе атаки, но впоследствии отпустили.