Оппоненты Пашиняна деморализованы 21.10.2018, 13:59

Выборы в парламент институционально закончат армянскую революцию.

Никол Пашинян ушел, чтобы остаться. Премьер Армении добавил к своей должности два слова: исполняющий обязанности, сообщает «Белсат».

Но фактически это ничего не изменило, он остается самым популярным политиком в Армении. Так зачем было уходить?

Новые выборы в парламент Армении Никол Пашинян анонсировал еще не придя к власти. В мае во время протестов он обещал провести досрочные выборы и тем самым закончить транзит власти в стране. Обещание растянулось на полгода, но свое слово Пашинян сдержал.

«Дорогие соотечественники! Как я уже сказал, я ухожу с поста премьер-министра Армении. Цель этой отставки – не оставить пост премьера-министра и избежать ответственности перед вами, но наоборот, довести до конца нашу ненасильственную бархатную революцию путем проведения внеочередных парламентских выборов», – заявил Никол Пашинян.

Выборы в парламент Армении институционально закончат армянскую революцию и позволят Пашиняну осуществлять обещанные реформы. Ведь пока ситуация выглядит парадоксально: премьер имеет фантастическую популярность, но его не поддерживает парламент. Правда, несмотря на результаты выборов, внешняя политика Еревана кардинально не изменится.

Помимо всеобщей любви, в Армении звучит и критика новых властей. Премьера упрекают в отсутствии реформ в судебной и законодательной сферах. Но как раз для этих структурных изменений лидеру армянской революции и необходимо большинство в парламенте.