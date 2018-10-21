Россия «обогнала» Латинскую Америку по уровню неравенства 1 21.10.2018, 15:23

В стране усиливается социальный контраст.

Россия близка к тому, чтобы впервые в современной истории стать мировым лидером по неравенству благосостояния, пишет finanz.ru.

На середину 2018 года 1% богатейших россиян контролировали 57% всего богатства в стране, подсчитал швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном World Wealth Report.

По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое - Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%.

Уровень неравенства в России высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии - 51%.

В мировом рейтинге концентрации богатства Россия оказалась на втором месте после Таиланда. На долю 10% самых обеспеченных людей России приходится 82% всего личного богатства страны против 76% в США и 62% - в Китае.

Совокупное личное богатство россиян Credit Suisse оценил в 2,2 трлн долларов, или около 20 тысяч долларов в среднем на душу взрослого населения.

При этом у каждого второго накопленный капитал не превышает 2739 долларов (медианный уровень богатства). По этому показателю Россия в 6 раз отстает от Китая (16333 доллара), в 23 раза - от США (61667 долларов), в 13 раз - от Германии (35169 долларов) и почти в 9 раз - от Чили (23812 долларов), хотя и опережает Индонезию и Индию (менее 2 тысяч долларов).

Высокая концентрация богатства в России находит свое отражение и в том, что, несмотря на скромный уровень богатства на душу взрослого населения, в стране, по оценкам, насчитывается 74 взрослых долларовых миллиардера и 172 тысячи долларовых миллионеров, констатирует Credit Suisse.

Число последних за минувший год выросло на 30%. При этом количество россиян, входящих в 10% самых богатых людей мира, увеличилось на 21,5%, до 2,47 млн человек, а число тех, кто попал в 1% богатейших на планете, увеличилось на 5%, до 201 тысячи человек.

По данным Росстата, напомним, лишь 8,5% граждан РФ имеют ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей.

Почти две трети (61%) живут на сумму, не превышаюшую 27 тысяч рублей в месяц.

42,1% получают меньше 19 тысяч рублей, что эквивалентно сумме в 633 рубля, или 9,9 доллара в день. Каждый четвертый - 26,9% - имеет месячный доход ниже 15 тысяч рублей, или 8 долларов в день, а каждый седьмой находится за чертой официальной бедности, получая не больше 10 тысяч рублей в месяц.