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Гибридная «демократия»

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  • Виктор Шендерович
  • 21.10.2018, 15:28
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Странное зрелище. И странное время.

Какое странное ощущение от этого всего… Познер, ведущий юбилейный концерт Галича на главном телеканале страны – страны, в которой Сталин гуляет на широкую ногу, не гипсовым обрубком по ночам, а эффективным менеджером в прайм-тайм. Где топтуны с холуями давно вышли в губернаторы, где официально, под страхом уголовного преследования, запрещено вспоминать про пехоту, полегшую в сорок третьем без толку, зазря. Где воровские угодья путинской номенклатуры – давно не чета «дачам в Павшино»…

Да, у гроба встали мародеры, и несут почетный караул.

Гибридная демократия, мать ее.

А с другой стороны — могли ведь и бритвой по глазам, не правда ли?

А тут – на ночь глядя, но все-таки по телевизору – песни Галича, лучшие, одна за другой!

И пускай звезды эстрады подглядывают текст песни в мониторе, не удосужившись его выучить, — но зал-то шевелит губами безошибочно!

Да, стакан полу-полный или полу-пустой, кому как нравится.

Странное зрелище. И странное время. То ли длинная ночь, идущая все-таки к рассвету, то ли просто вывели подышать напоследок, по милости или недосмотру верховного вертухая.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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