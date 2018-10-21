Марина Носенко: Давайте толпой встретим Дмитрия Полиенко 21.10.2018, 16:53

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Уже в среду политзаключенный должен выйти на свободу.

Об этом в «Фейсбуке» написала активистка и подруга политзаключенного Дмитрия Полиенко Марина Носенко:

- Друзья, Дмитрий уже на следующей неделе будет дома!

Выпускать его будут 24 октября (среда) из Бобруйской колонии.

Если есть желающие присоединиться, если у кого-то есть машина и возможность взять с собой нескольких пассажиров, напишите мне, пожалуйста.

Давайте организуемся и встретим Дмитрия настоящей толпой.

Этот срок он отбыл за каждого из нас.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК.. Дмитрий Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активист был направлен в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком в 1,5 года.

22 августа 2017 года Amnesty International признала Дмитрия Полиенко узником совести.