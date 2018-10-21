10 живописных замков и дворцов, которые стоит посетить в Украине 21.10.2018, 18:50

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Несколько отличных мест для путешествия.

В Украине можно найти немало замков и дворцов. Какие из них стоит посетить в первую очередь? «Новое время» с журналистом Богданом Амосовым предлагает подборку из 10 таких мест.

Олесский замок (Львовская область)

Олесский замок хорошо видно с трассы Киев-Чоп. Он стоит на холме, который сливается с лесной полосой. Кажется, будто его построили прямо на верхушках деревьев. Если вы уже приехали во Львов поездом, то сюда можно доехать с автостанции №2. Каждые полчаса в Олесск ходят микроавтобусы.

История замка началась в XIII столетии. Именно поэтому экскурсоводы называют его едва ли не древнейшим памятником архитектуры в Западной Украине. Говорят, именно в Олесском замке родился Богдан Хмельницкий. И именно его он захватил, когда стал гетманом.

Дворец графов Шенборнов (Закарпатская область)

Карпаты - это не только горы, но и маленький поселок на Закарпатье. Он привлекает толпы туристов своим замком Берегвар или Замком Шенборнов. Знатная австрийско-немецкая семья когда-то владела землями в Закарпатье. И вот граф как-то подумал: а чего этим местам просто так стоять? Построю-ка я себе здесь замок. Он, судя по всему, любил символизм. В доме 12 входов (по количеству месяцев), 52 комнаты (по количеству недель) и 365 окон (согласно количеству дней в году) и еще одно замуровано - на тот случай, если год високосный. Озеро возле замка повторяет очертания границ Австро-Венгерской империи.

Дворец идеально сохранился. Каменные стены и красные крыши со шпилями неоднократно становились декорациями для художественных фильмов - к примеру, для "Снежной королевы" и "17 мгновений весны". Не менее интересно и внутри здания.

Червоногородский замок (Тернопольская область)

Как-то в Facebook наткнулся на фото двух средневековых башен: две круглые башни с бойницами и зубцами. Как в мультиках о Робин Гуде, или как туры на шахматной доске. А вокруг - горы с густыми-густыми лесами. Здание стоит как бы на острове, а вокруг - бледная туманная дымка. Я думал, это какая-то очередная крепость где-то в Баварии. Но оказалось, это Тернопольская область - село Червоногород и его древняя крепость. На самом деле, она не совсем и средневековая. Здание перестроили во дворец в 18 веке. И башни не такие, как на фото - крепость подверглась значительным разрушениям во время Первой мировой войны.

Замок Попова (Запорожская область)

Говорят, если хочешь увидеть украинские замки, следует непременно отправляться на западную Украину. Однако крепостей и дворцов немало и в других регионах. Просто надо знать, где их искать.

Например, жители Запорожья расскажут, что в каких-то полсотни километров от их города стоит настоящий замок. Замок Попова когда-то был крупнейшим в Восточной Европе. Земли, где сейчас расположен городок Васильевка, в свое время подарила генералу Василию Попову Екатерина II. У Попова здесь были кирпичные заводы. Поэтому именно из кирпича он и решил построить свой замок-усадьбу.

Качановка (Черниговская область)

Дворец Качановка расположился в 200 км от Киева. Местные утверждают, что это единственное в Украине поместье, которое полностью уцелело, несмотря на войны и революции. Дворец построен на склоне. С обеих сторон его омывают живописные пруды. Именно здесь Михаил Глинка написал оперу "Руслан и Людмила", а Николай Гоголь впервые на публике прочитал повесть "Тарас Бульба". "Альбом" почетных гостей Качановки насчитывает 608 "автографов".

Паланок (Закарпатская область)

Паланок - главная туристическая точка Мукачево. Он был градообразующим. В нем жила знать и аристократия. Вокруг жили в домиках крестьяне, во времена осады прятались за стенами во дворе замка. Сейчас Паланок так же возвышается над частным сектором Мукачево. Это фактически три маленьких замка в одном. Крепость разделена на три террасы.

Имение Терещенко (село Красное, Житомирская область)

Название поселка Красное Житомирской области, как ни странно, не имеет никакого отношения к Советскому союзу. Местные рассказывают о временах, когда на Украину нападали татарские орды. Пролилось тогда много слез и крови. С тех пор и называют его Красным. Известно оно тем, что здесь сохранилось имение Терещенко.

Согласно завещанию Адольфа Грохольского, который умер в 1863 году, Красное должно было достаться его жене Ванде. Впрочем вскоре после смерти мужа она уехала за границу, а Красное продала Федору Терещенко. Он немного перестроил дворец, а неподалеку возвел сахарный завод. В начале ХХ века Терещенко построил неподалеку авиазавод, где выпустил несколько самолетов собственной конструкции.

После прихода власти "советов" из имения сделали дом для беспризорных детей. Позже дети разбежались, а дворец подожгли. В середине ХХ века здесь было ПТУ, а недавно дворец передали женскому монастырю.

Замок Сент-Миклош (Закарпатская область)

Замок Сент-Миклош или Чинадиевский называют Крепостью любви. Он считается самым романтичным дворцом Закарпатья. И дело даже не в том, что здание действительно старинное и красивое. А скорее в истории любви, которая с ним связана.

Сент-Миклошем течение длительного времени владели венгерские магнаты. Однако своей славой крепость обязана женщине - княгине Илоне Зрини, которая фактически возглавляла венгерское освободительное движение в конце 17 века и обороняла Мукачевский замок. Этот дворец был ее любовным гнездышком.

Замок Гербурт (Львовская область)

Среди всех замков Львовщины Добромильский замок, Гербурт, пожалуй самый отдаленный от Львова и высокий. Ведь местные замки обычно строили на низинах. А этот - возвышается на холме среди букового леса. Среди руин Гербурта сохранилась часть стен, которые расходятся полукругом от въездной башни.

Семья Гербуртов, что здесь жила, упоминается еще в Галицко-Волынской летописи. Они были хорошо известными учеными, политиками, писателями и меценатами. Один из них, поляк, женился на украинской княжне из Острога и навсегда остался в Добромиле. Их наследники продали замок из-за долгов. Интересно, что разрушения замок претерпел не от воин, а от монахов - монахам позволили разобрать часть укреплений на строительный материал для собственного монастыря.

Подгорецкий замок (Львовская область)